Il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato la nuova ordinanza del Governo per le regioni arancioni e rosse. Rimarrà in vigore fino al 3 dicembre. Si rinnovano le misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Il Lockdown in Italia prosegue a velocità diverse, e almeno per questa settimana non si annunciano cambiamenti. Ieri il dato era di 36.176 nuovi contagi e 653 morti in Italia a causa del Covid. Le regioni più colpite, ancora una volta: Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania nell’ordine. Oggi è arrivata la firma della nuova ordinanza, che conferma le misure per Lombardia, Calabria, Piemonte e Valle d’Aosta, che restano zone rosse. Puglia e Sicilia confermate zone arancioni.

Lockdown, confermate le misure per le regioni: nessun cambiamento di colore

Si aspetta l’ultimo monitoraggio dell’ISS, che confermerà i dati in base all’indice di positività e ai ricoveri. Va detto che in tutte queste regioni i dati si sono prima assestati, poi hanno iniziato leggermente a calare. Ma evidentemente ancora non basta. In Alto Adige è partito uno screening di massa, mentre in Sicilia sono state istituite altre cinque zone rosse. Nel mondo sono oltre 57 milioni i contagi, con la seconda ondata che – stando ai dati della OMS – ha colpito violentemente l’Europa più degli Stati Uniti e dei paesi orientali. In Europa un morto di Covid ogni 17 secondi.

Le regioni zona rossa

Lombardia

Piemonte

Calabria

Valle D’Aosta

Provincia Autonoma di Bolzano

Campania

Toscana

Abruzzo

Zona arancione

Sicilia

Puglia

Umbria

Basilicata

Liguria

Marche

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Le regioni zona gialla

Sardegna

Molise

Lazio

Veneto

Provincia Autonoma di Trento

