USA, trovato uno strano monolite nel deserto dello Utah

Negli Stati Uniti, e precisamente nel deserto dello Utah, è stato trovato un misterioso monolite metallico ancorato nel terreno

Nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti è comparso un misterioso monolite di metallo. La struttura, alta circa tre metri, è saldamente ancorata al terreno. Si tratta di una colonna metallica, liscia e senza decorazioni o scritte. Il monolite misterioso è stato trovato da un pilota di elicottero che stava perlustrando la zona per la Division of Wildlife Resources. Il suo incarico era di contare le pecore selvatiche che abitano quelle zone delle Montagne Rocciose. La struttura ritrovata nel deserto è saldamente ancorata al terreno. La sua origine è sconosciuta, ma molto probabilmente si tratta di un’opera d’arte, messa lì proprio per fare effetto e richiamare, perché no, all’immaginario su Ufo, alieni e altri misteri.

USA, l’origine del misterioso monolite nel deserto

Del resto, il misterioso monolite faceva “di tutto” per farsi notare. E’ molto lucente, e quindi visibile anche a grande distanza. La sua struttura liscia riflette con forza i raggi del sole. “E’ stato molto strano imbattersi in questa costruzione – ha spiegato il pilota – ma è evidente che si tratta di una realizzazione umana. Il monolite è saldato al terreno per non cadere, ed è stato ancorato tramite tecniche di fondamenta e non certo perchè è precipitato dal cielo”, ha spiegato l’uomo sorridendo.

Naturalmente, la situazione ha richiamato il film di Stanley Kubrick: “2001, Odissea nello spazio”. Pellicola celebre datata 1968, che presente proprio un monolite gigante di colore nero che piomba nel deserto dove vivono antenati dell’uomo.

