Coronavirus, bocciata la cura al plasma: “Non ha nessun effetto”

La cura al plasma per combattere il Coronavirus sarebbe stata definitivamente bocciata: lo dice uno studio del “New England Journal” basato sulla mortalità dei pazienti che hanno fatto ricorso a questa terapia

Era stata pompata come una cura miracolosa, efficace, definitiva. La terapia al plasma per guarire dal Covid è stata, invece, stroncata dagli ultimi studi. Secondo il “New England Journal of Medicine” la cura al plasma non serve praticamente a nulla. “Nessun effetto significativo sullo stato clinico dei malati e sulla mortalità totale dei pazienti che hanno ricevuto questa terapia”, la conclusione del report degli scienziati. Bocciata, quindi, una terapia che aveva subito fatto storcere il naso, in quanto “storicamente” il plasma non ha mai rappresentato una garanzia totale.

Coronavirus, perché la cura al plasma non funziona

Lo studio è stato fatto su un campione di pazienti randomizzati, raffrontati con cure fittizie (placebo) in soggetti gravemente malati di Covid. 228 pazienti hanno ricorso alla terapia al plasma, mentre altri 105 hanno avuto un innocuo placebo. Lo studio ha evidenziato che dopo 30 giorni non c’era nessuna differenza significativa sullo stato dei malati. Le cartelle cliniche, in pratica, erano identiche per tutti. La malattia ha fatto il suo decorso indipendentemente dall’intervento del plasma. Questo l’avvertimento dei ricercatori dell’Hospital Italiano di Buenos Aires. Il tasso di mortalità complessivo è risultato essere del 10.96% con i pazienti che hanno ricorso al plasma e dell’11.43% per i malati che hanno usato il placebo. Per curare il Covid esistono, comunque, altri metodi.

