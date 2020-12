Legge sul divorzio compie 50 anni: la crisi in famiglia diventò istituzione

La legge sul divorzio compie 50 anni: la crisi in famiglia diventa istituzione e l’amore coniugale non più un vincolo, ma una libera scelta

La legge sul divorzio compie 50 anni. Da quel momento l’amore coniugale diventa una libera scelta, e non più un vincolo indissolubile. La crisi familiare, i problemi coniugali, sono istituzione. La legge fu approvata il 1 dicembre del 1971, e si levarono furiose proteste: “Volete il divorzio? Allora preparatevi anche all’aborto, al matrimonio tra omossesuali. Vostra moglie vi lascerà per scappare con un’altra donna”. Furono queste le profetiche parole di Amintore Fanfani, l’allora segretario della Democrazia Cristiana. La campagna elettorale per dire “no” alla legge sul divorzio non ebbe fortuna. La seduta parlamentare per approvarla durò quasi 24 ore. Il “no” era motivato dalla difesa dei valori della famiglia, che oggi definiamo “tradizionale”. Il vincolo indissolubile del matrimonio.

50 anni fa la legge sul divorzio: la famiglia non sarà mai più la stessa

I fautori del divorzio volevano rimuovere l’ipocrisia dei conservatori, di un vincolo – quello matrimoniale – considerato arcaico. In Italia si parlava di divorzio sin dalla metà dell’800, ma la forte influenza della Chiesa non fece mai emergere il dibattito a livello politico. Negli anni ’60 furono molte le proposte di legge per lo scioglimento del matrimonio a livello legale, fino poi al lungo iter che portò alla legge sul divorzio. Inutile fu il tentativo di Democrazia Cristiana e Movimento Sociale per istituire un referendum abrogativo nel 1974, ma ormai non c’erano più margini. Infatti, a ruota seguirono la riforma del diritto di famiglia (1975), la legge sull’aborto (1978) e la cancellazione del delitto d’onore (1981). Sin da allora si cominciava a parlare di legge sulle unioni civili, ossia tra persone non sposate. Inoltre, l’affermazione del movimento femminista italiano non fu che una conseguenza, in quanto le donne femministe ritenevano di essere le principali “vittime” del matrimonio indissolubile.

