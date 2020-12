Maradona, è guerra per l’eredità: ecco il suo patrimonio totale

La tragica morte di Diego Armando Maradona scatena la guerra per la sua eredità: l’ex campione non ha lasciato alcun testamento, e questa scatena la furiosa contesa tra i tanti eredi

Dopo la tragica morte di Diego Armando Maradona si è già scatenata la guerra per la sua eredità. Si tratta di un patrimonio ingente, soprattutto dal punto di vista immobiliare. E’ vero che l’argentino non era un gran risparmiatore, e molti suoi investimenti sono andati male, ma il “tesoro” della sua eredità è cospicuo. E in più, il fatto che l’ex campione non abbia lasciato alcun testamento, non fa altro che aizzare i tanti eredi verso una furiosa battaglia per accaparrarsi l’ingente patrimonio. Non fanno testo le parole del Pibe, che in più di un’occasione dichiarò di non voler lasciare nulla ai figli (si riferiva a quelli legittimi) e alle ex compagne, perché gelose e avide. Ma non essendo stato firmato un testamento, le sue volontà non avranno valore. Maradona voleva donare i suoi averi in beneficenza, ma questo non accadrà. Sul suo conto in banca ci sarebbero circa 100mila dollari, pochissimi per un uomo ricco come lui.

Maradona, tra i suoi eredi anche i figli avuti fuori dal matrimonio

Senza contare alcune pendenze debitorie che Diego avrebbe (secondo fonti argentine) con alcune banche, la sua ricchezza è fatta dagli immobili. Si parla di un patrimonio di decine di milioni di dollari, visto che Diego praticava questo investimento per evitare di sperperare denaro in altri modi. Nella sua carriera, si stima, Maradona avrebbe guadagnato quasi 500 milioni di dollari. Oggi, il suo patrimonio totale (contando immobili, auto e gioielli) sarebbe di poco inferiore ai 100 milioni di dollari. Al Pibe sono intestate molte automobili, mentre in banca sono conservati gioielli di valore. A lui risalgono anche due ristoranti nei pressi di Buenos Aires. A spartirsi l’eredità le due figlie Dalma e Giannina, più altri tre figli avuti fuori dal matrimonio con l’ex moglie Claudia Villafane: si tratta di Jana, Diego Armando e Diego Fernando, quest’ultimo di soli 7 anni. Fuori gioco l’ex moglie, con la quale Maradona divorziò nel 2004, agguerrite sarebbero le sue ex compagne: Veronica Ojeda e Rocio Oliva. Per loro due i figli hanno già alzato un muro, volendole escludere dall’eredità del grande campione. In più c’è l’incognita dei presunti figli non riconosciuti: ne sarebbero almeno 5, forse 8. Se qualcuno di loro dovesse dimostrare di essere figlio di Maradona, la fetta di ereditari aumenterà ancora.

