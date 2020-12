Giulia De Lellis sbarca al cinema insieme a Fabio Volo e lo annuncia su Instagram: ecco tutti i dettagli sul film e sul nuovo progetto.

“Prossimamente al cinema” recita la didascalia dell’ultimo post di Instagram di Giulia De Lellis.

E continua dicendo “Sì, avete capito bene anche voi!”. Ed i fan impazziscono: di cosa si tratta questo nuovo progetto?

Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giulia De Lellis sbarca al cinema con Fabio Volo: tutti i dettagli della “sexy” nuova avventura

A stimolare la fantasia dei fan, non c’è solo l’ultimo post di Instagram di Giulia De Lellis, ma anche le stories, decisamente attraenti!

Nelle prime ore della giornata di oggi, la famosa influencer ha condiviso un post decisamente simpatico ed irriverente.

Ripresa mentre dorme, Giulia sogna di chiamare parenti e familiari stretti per comunicargli che è stata presa per girare un film.

Subito dopo, un amaro risveglio: stava solo sognando!

Il cellulare, che come ogni brava influencer tiene sul comodino, squilla: è Fabio Volo!

Giulia, che tra i suoi successi annovera la pubblicazione di una biografia chiamata “Le corna stanno bene su tutto”, risponde al volo dicendo

“Te lo dico subito, i libri a quattro mani non mi interessano“.

Una battuta, simpaticissima e divertente, che non ci prepara al colpo di scena finale: il sogno di Giulia non era un sogno ma… sta per diventare realtà!

In arrivo, quindi, c’è un nuovo film e, a quanto pare, i protagonisti saranno Giulia De Lellis e Fabio Volo!

L’influencer (famosa per la sua partecipazione ad Uomini&Donne, per la clamorosa vicenda di “corna” accaduta mentre era al Grande Fratello e per la sua storia d’amore movimentata con Andrea Damante, conclusasi proprio questa estate) non ha rivelato molti dettagli.

Per fortuna il settimanale Chi è riuscito ad immortalare i protagonisti sul set.

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Giulia De Lellis!

Il film si chiama “Genitori Vs Influencers” e Giulia interpreterà la parte di sé stessa. Nel cast, con lei, oltre a Fabio Volo ci sarà anche Nino Frassica

La trama è ambientata a Roma e per questo l’influencer ha fatto molte volte avanti e indietro negli ultimi tempi tra la capitale e Milano.

Aveva anche dovuto rispondere alle critiche di chi pensava stesse violando, senza motivo, le regole previste dal DPCM

Sarebbe coinvolto anche il gruppo comico "Nirkiop" che, negli ultimi tempi, sono stati visti interagire piuttosto spesso con Giulia

che, negli ultimi tempi, sono stati visti interagire piuttosto spesso con Giulia Gli outfit di Giulia non saranno certamente sobri e castigati: nelle sue stories potete vedere un’anteprima!

Stamattina, dunque, l’influencer ha dovuto svegliarsi veramente preso per raggiungere Roma dove è al momento impegnata sul set.

Durante una pausa (a causa del maltempo) ha deciso di riprendere il suo outfit e come è stata truccata e sta al momento rispondendo alle domande ed alle curiosità dei fan.

L’influencer ha anche ripostato una stories di una fan che le chiede “quando me lo dici che vieni a girare fuori dalla mia Università?”.

Un indizio ulteriore, quindi, ambienterebbe almeno una parte della trama del film all’Università: sarà la Sapienza, Roma 3 o TorVergata?

Nel frattempo, come spesso succede, il web si è decisamente diviso.

Scatenati i commentatori su Twitter, soprattutto i detrattori che hanno deciso di farsi sentire.

Non so se sia peggio la commediaspazzatura con ezio greggio sulla quarantena o il film con giulia de lellis che uscirà prossimamente al cinema — (@LaPapillaG) December 2, 2020

Giulia de lellis che fa un film è una sconfitta per il mondo del cinema, mi dispiace tanto per le persone che studiano anni per arrivare a quel punto e non vengono presi perché si preferisce gente del genere, odio vivere in questa società — ❄️ socy ♡ (@maxencejtm87) December 2, 2020

ennesimo schiaffo in faccia a tutte quelle persone che studiano anni e anni e anni per diventare degli attori degni di essere definiti tali da una come Giulia De Lellis che un giorno si è svegliata e ha deciso che la recitazione facesse per lei.

Che schifo — C (@cosedi_C) December 2, 2020

Non dico che io avrei rifiutato, ma Giulia De Lellis al cinema non si può sentire.

Anche perché se le capacità recitative sono quelle dello spot che ha caricato su Instagram… — Lodoveeeco (@LudovicoSalvad1) December 2, 2020

Per fortuna non ci sono solo pareri negativi: in moltissimi fan della famosa 24enne si stanno facendo sentire e sono, decisamente, orgogliosi e felici per lei.

Adoro GDL al cinema, adoro vedere GDL sul set, adoro vedere GDL con il copione in mano, adoro vedere il successo di GDL, adoro vedere la gente povera d’animo che rompe il caxxo #giuliadelellis #GDL pic.twitter.com/pUOvc4FSs3 — Martina (@martinamarty194) December 2, 2020

Giulia de lellis al cinema , finalmente non si faranno vedere più i moralisti che gli diranno “cosa ci fa al cinema di Venezia” #gdl #giuliadelellis #cinema #cinemaitaliano #film — (@federicazenga18) December 2, 2020

Non ci resta che attendere il film, prossimamente in uscita.

Voi andrete a vederlo?