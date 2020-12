Mick Schumacher correrà in Formula 1 con la Haas dal 2021

E’ ufficiale: Mick Schumacher correrà in Formula Uno la prossima stagione. Il figlio di Michael ha firmato un contratto con la Haas

Se ne parlava da tanto tempo, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Mick Schumacher correrà in Formula Uno a partire dalla prossima stagione.

Il figlio del sette volte campione del mondo sarà al volante della Haas: la scuderia statunitense motorizzata Ferrari lo ha annunciato un’ora fa circa, direttamente tramite il suo profilo Twitter.

Come detto, la notizia era nell’aria sin da quando la Haas aveva deciso di non rinnovare il contratto a Romain Grosjean e a Kevin Magnussen. E alla fine le previsioni sono state quelle giuste: l’altro pilota sarà il russo Mazepin, anche lui impegnato al momento nel mondiale di Formula 2.

Il tedesco, ovviamente felicissimo per questa opportunità, ha parlato in un video ringraziando anche l’Academy Ferrari. In un tweet poi ha scritto: “Ho sempre creduto che il mio sogno sarebbe diventato realtà“.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) December 2, 2020