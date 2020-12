Oroscopo di oggi sabato 5 Dicembre 2020: ecco tutte le previsioni e la classifica dei segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Il primo sabato di Dicembre è arrivato: come vi sentite?

Nel mentre le giornate corrono sempre di più verso la fine dell’anno, meglio controllare che cosa hanno in mente per noi le stelle ed i pianeti.

Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi, sabato 5 Dicembre e anche com’è formata la classifica dei segni.

Oroscopo di oggi 5 Dicembre 2020: previsioni segno per segno e classifica dei segni zodiacali

Partiamo, come al solito, dalla classifica dei segni.

Leone, Ariete, Capricorno e Scorpione, oggi, potranno sentirsi rilassati ed al riparo dai colpi della sfortuna: le stelle prevedono una giornata calma e tranquilla, che potrete dedicare alle riflessioni od ai vostri hobbies preferiti.

Purtroppo, invece, Acquario, Pesci, Bilancia e Toro dovranno stare estremamente attenti alla giornata di oggi: qualcosa non va, il vostro cielo non dà buone notizie.

Un sabato meraviglioso, invece, attende tutti coloro nati sotto il segno di Cancro, Gemelli, Sagittario e Vergine: la loro giornata non potrebbe andare meglio!

Leggiamo, ora, tutte le previsioni accurate, segno per segno, per tutti

Oroscopo di oggi 5 Dicembre Ariete

L’Ariete oscilla tra momenti euforici e momenti, come oggi, decisamente più calmi e riflessivi. In questa giornata, infatti, vi darete alle elucubrazioni: il lavoro vi sembra pesante ma riuscite a gestirlo ottimamente, la vostra relazione vi pesa anche se non sapreste dire il perché.

Non combattete questi pensieri, cari amici dell’Ariete, e non preoccupatevene neanche troppo: il vostro cielo prevede un lungo momento di riflessione prima di tornare nuovamente a fare faville!

Non c’è niente di male a prendersi una giornata per stare da soli, trovare la calma e riflettere.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Una parola per voi: tensione.

Il Toro, in questo momento, non vede altro che tensione, dovunque si giri. La vede nello specchio, negli occhi del partner o dei familiari, nei gesti di colleghi di lavoro.

Il motivo è solo uno: voi!

Cari Toro, imparate a fare pace con questo periodo della vostra vita nel quale vi sentite sballottati da una parte all’altra senza soluzione di continuità.

Non è questo il momento per mettersi a fare i capricci: la giornata di oggi potrebbe andare male ma ce ne sono molte altre che vi aspettano.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Con ogni probabilità avete appena ricevuto o riceverete nella giornata di oggi una bellissima notizia. Non solo, potrete anche festeggiare con le persone a cui volete più bene! Questo sabato sarà, per tutti i Gemelli, uno dei migliori degli ultimi mesi.

Le stelle guardano con benevolenza alle vostre idee ed ai vostri progetti: forse è il caso di cominciare a muovere qualche passo in nuove direzioni per quanto riguarda il lavoro.

Oggi potete permettervi di sognare!

L’unico consiglio è quello di migliorare un po’ l’attività fisica: è quasi inesistente ultimamente, o no?

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Un sabato veramente meraviglioso attende tutti i nati sotto il segno del Cancro.

In amore e per quanto riguarda i sentimenti siete i preferiti dalle stelle: per fortuna, visto che questi sono gli aspetti della vostra vita che per voi contano di più!

Chi è solo potrebbe incontrare qualcuno speciale o sentirsi amato ed apprezzato; se siete in coppia, invece, vi aspetta un weekend da sogno!

Ci sono ancora molti impegni lavorativi che vi sembrano troppi: l’importante è che rimaniate occupati e concentrati. Tra non molto, tutto potrebbe cambiare (e magari in meglio!)

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 5 Dicembre Leone

La Luna è nel vostro segno e vi guarda in maniera decisamente benevola: il vostro obiettivo, in questo momento, è il lavoro od una chiarificazione della vostra posizione.

Oggi ci sono buone possibilità che possiate avere un confronto serio con qualcuno d’importante riguardo la vostra situazione: approfittate di questo momento!

Oggi infatti siete cupi ma affascinanti e riuscirete a portare dalla vostra parte anche i vostri avversari più potenti, se solo vi impegnate!

Le questioni sentimentali, caro Leone, in questo momento le hai messe al secondo posto: probabilmente, vicino a te, c’è qualcuno che soffre.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Bellissimo sabato per la Vergine che si trova a tirare le somme di un lungo periodo, stancante e stressante, del lavoro.

Oggi od in questi giorni sta finalmente volgendo al termine un momento importante, che ha richiesto molto del vostro tempo e delle vostre attenzioni.

Non solo vi sentite più liberi e meno stanchi ma, oggi, siete anche pieni di voglia di fare e romanticismo!

In coppia sarete più affascinanti che mai, pronti a dare il tutto per tutto. Il vostro entusiasmo è contagioso ma, ricordatevi, non sottovalutate la salute.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Stanchi e debilitati, i poveri amici nati sotto il segno della Bilancia, dovrebbero cercare di concentrarsi principalmente sul proprio fisico.

Provate ad assumere delle vitamine o consultate un medico: probabilmente la vostra stanchezza è dovuta principalmente all’enorme mole di lavoro che state affrontando in questo momento.

Non riuscite a staccare dagli impegni, sia quelli belli che quelli brutti: avete paura di affrontare il futuro, in amore come nel lavoro, ma purtroppo finché non lascerete andare il passato non riuscirete a fare passi avanti.

Chi vuole muoversi deve imparare a recidere i legami del passato, a tutti i costi.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Un sabato tranquillo per lo Scorpione che, di certo, ha molto a cui pensare!

In amore, infatti, state passando un momento confuso e confusionario e trascinate in questo turbine di oscillazioni anche tutti coloro che vi circondano.

Sul lavoro, invece, siete fortunatamente tornati in carreggiata e vi sembra che non ci siano problemi gravi da affrontare: meglio così, soprattutto visto quanto avete da risolvere nella vostra vita sentimentale!

Cercate di godere delle belle giornate e fate una passeggiata quando è possibile: vi sentite stanchi ed affaticati, è ora di risolvere il problema.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo di oggi 5 Dicembre Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario che aspettano o cercano un segno per fare una mossa in amore dovrebbero sbrigarsi: oggi è il giorno giusto per compiere il grande passo!

Che siate single od in coppia, se avete qualcosa in mente questo è il giorno per realizzarla. Non fatevi prendere dal panico, vi basterà cercare di trovare la concentrazione magari con una lunga passeggiata o un po’ di attività fisica.

Sul lavoro, questo è il giorno per pensare seriamente al futuro ed alle vostre prossime mosse: avete voglia di un cambiamento e le stelle lo favoriscono.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Capricorno

Una giornata così così per il Capricorno che si trova diviso tra mille impegni e situazioni. State iniziando a ragionare sul futuro e questo, soprattutto per chi vi sta intorno, può diventare un segnale di voglia di cambiamento!

Provate a confrontarvi con il partner o con la vostra famiglia riguardo il futuro: in questo momento, infatti, oberati di lavoro come siete non vi sembra di riuscire a prendere decisioni concrete.

Il periodo è grigio: presto, però, si rasserenerà.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Il periodo di confusione dell’Acquario continua.

Sul lavoro vi sembra che tutti mettano bocca su quello che dovete fare voi e non riuscite ad esprimere il vostro consenso e neanche il vostro assenso.

Vi sentite, giustamente, scavalcati e giudicati: cercate di mettere i piedi per terra e far vedere a tutti che potete prendere le vostre decisioni di soli!

Oggi non è una buona giornata neanche per quanto riguarda il partner e l’amore: forse, prima, è necessario ritrovare un po’ della vostra tranquillità.

Consigliata una passeggiata da soli, senza nessuno nelle vicinanze e senza pensieri.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Giornataccia per i Pesci costretti ad affrontare situazioni tese e poco divertenti. Al centro di tutto, ormai lo sapete, ci siete voi.

Qualcosa non va nella vostra vita e finché non riuscirete ad individuarla, rimarrà la maggior causa dei vostri problemi!

Sia nel lavoro che in amore siete nervosi, scattate per un nonnulla: oggi vi ritroverete a dover affrontare le conseguenze di qualcosa che vi è sfuggito di mano.

Cercate di non fare troppe storie a riguardo: in futuro qualcuno potrebbe legarsela al dito.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

