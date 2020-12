Covid-19, il bollettino di oggi 8 Dicembre 2020 in Italia: ecco i numeri ufficiali di oggi e le ultime notizie riguardanti il Coronavirus e le sanzioni per chi non rispetti le norme anti- covid

Ieri il numero totale dei casi ammontava a 13.720 nuovi malati: vediamo i numeri di Covid-19 di oggi, 8 Dicembre 2020.

Covid-19, il bollettino di oggi 8 Dicembre 2020: la situazione in Italia

Ieri, in Italia, ci sono stati 133 ricoveri di cui 72 in terapia intensiva: numeri ancora piuttosto alti.

Le vittime, nella giornata di ieri, sono state 528.

Totale casi: 14.842

Dimessi/Guariti: 25.497

Ricoverati: 443

Terapie intensive: 37

Morti: 634

Tasso di positività: 9,9% (-2,4%)

Tamponi: 149.232

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Il Veneto era l’unica regione che, ieri, aveva ancora oltre i 2.000 casi di Covid-19: alcune altre regioni superano ancora, abbondantemente, le mille unità al giorno.

I numeri riguardo i malati di Covid-19 sono ancora troppo alti per parlare della fine del Coronavirus: qui abbiamo cercato di capire cosa prevedono gli esperti a riguardo.

Lombardia: +1.656

Piemonte: +952

Campania: +1.080

Veneto: +3.145

Emilia-Romagna: +1.624

Lazio: +1.501

Toscana: +428

Liguria: +266

Sicilia: +1.148

Puglia: +915

Marche: +293

Abruzzo: +312

Friuli Venezia Giulia: +658

Umbria: +135

Sardegna: +226

P.A. Bolzano: +79

P.A. Trento: +149

Calabria: +155

Valle d’Aosta: +18

Basilicata: +59

Molise: +43

Sanzioni Coronavirus: ecco cosa succede a chi vìola le disposizioni di Natale

Con lo schierarsi in campo di 70.000 agenti per controllare le strade in via delle festività (ve ne avevamo parlato nel bollettino di ieri) aumentano anche le sanzioni legate al Coronavirus.

Vi avevamo già detto qui quali fossero i costi per ogni multa ed infrazione: a Natale e Capodanno, però, le cifre diventano veramente da capogiro. Le sanzioni faranno riferimento a quelle previste dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, si legge nella circolare del Viminale riportata da SkyTg24.

I controlli saranno particolarmente spietati durante i giorni del 24, 25, 26 Dicembre e tra la notte di Capodanno ed il 1 Gennaio 2021.

Le multe possono andare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000 euro.

Chiunque verrà sorpreso a violare le regole a bordo di un veicolo vedrà aumentarsi la multa di un terzo del totale. Una violazione che viene ufficializzata, comunque, può anche essere pagata in misura ridotta.

Cattive notizie, invece, per i recidivi. Chi dovesse essere sorpreso a commettere la stessa infrazione più di una volta si vedrà comminare una sanzione amministrativa doppia e quella accessoria applicata nella misura massima. Stesso discorso per i commercianti e gestori di locali, che rischiano anche di dover chiudere il proprio locale da un minimo di 5 ad un massimo di 30 giorni.

Dai 3 ai 18 mesi di carcere, invece, attendono tutti coloro che usciranno di casa nonostante un conclamato stato di malattia legata al Covid-19.

Se siete stati messi in quarantena (anche provvisoria) l’allontanamento dalla vostra abitazione potrebbe trasformarsi in una multa che va dai 500 ai 5000 euro.

Insomma, per le feste di quest’anno è decisamente meglio non rischiare.