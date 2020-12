Le pastiglie lavavetri sono una soluzione molto pratica e innovativa per lavare i vetri della nostra auto in modo efficace senza spendere molti soldi

Avere i vetri puliti della nostra auto è fondamentale. Molte persone proprio non sopportano vedere il parabrezza sporco. Ecco perché in tanti utilizzano la funzione della nostra auto che ci permette di lavare i vetri utilizzando i tergicristalli e il liquido che esce dalle pompette sulla base del parabrezza. Tuttavia, questo liquido (acqua e detergente, o un prodotto apposito) finisce molto rapidamente. Quando restiamo “a secco” scatta il nervosismo, perché non c’è la possibilità di pulire i vetri se non ricorrendo a soluzioni “esterne”. Purtroppo, molte auto non hanno il segnalatore che avvisa quando finisce l’acqua per i tergicristalli: questa dotazione, di solito, è presente soltanto nelle auto che hanno il sistema di pulizia dei fari (ormai abbastanza desueto).

Le pastiglie lavavetri: una grande soluzione per i nostri tergicristalli

Quindi spesso ci si ritrova senza liquido detergente e con l’impossibilità di pulire i vetri. Soprattutto, questo liquido viene consumato in fretta, soprattutto se laviamo spesso il parabrezza. Le auto moderne, sempre più aerodinamiche, spesso sacrificano lo spazio di questi serbatoi, che talvolta sono davvero piccoli. E poi c’è il discorso dei costi, perché i detergenti appositi spesso sono cari. Sembra spesso ingiusto spendere tanto per pulire i vetri della nostra auto, ma utilizzare la sola acqua è inutile e anche dannoso. I vetri non si puliscono mai bene e l’acqua di rubinetto può velocemente incrostare col calcare i piccolissimi canali delle pompe sotto il parabrezza.

Altri metodi consistono nel mettere alcol assieme all’acqua (efficace, ma non troppo) che ha il difetto di emanare un odore poco gradevole nell’abitacolo. C’è anche chi si prepara da solo una soluzione per lavare i vetri, aggiungendo all’acqua un particolare detersivo. Attenzione: sconsigliato quello per i piatti, perché produce molta schiuma che può essere dannosa per le pompe. Meglio, semmai, un po’ di detergente apposito per i vetri. Ma anche questa soluzione è molto scomoda: diciamoci la verità, chi ha la voglia di mettersi a impiastricciare con liquidi, acqua e detersivo? In realtà c’è un metodo assai comodo, e soprattutto molto economico. Spesso comprare liquidi tergicristalli già pronti costa parecchio, invece con questo nuovo sistema sarà tutto molto facile. A proposito, può essere utile sapere anche come fare a non appannare i vetri della nostra auto.

Esistono in commercio delle piccole pastiglie che si devono mettere nel serbatoio del liquido tergicristalli. Basta riempire quest’ultimo di acqua semplice e mettere la pastiglia all’interno. Questa, che è effervescente, si scioglie e trasforma la nostra acqua in un perfetto liquido detergente pronto all’uso. Molto efficace, i nostri vetri saranno perfetti. Una pastiglia trasforma senza problemi 4 litri di acqua.

Si risparmia moltissimo

Se il nostro serbatoio ha quantità minori possiamo ridurla di dimensioni. Questo metodo è davvero economico: le pastiglie (disponibili su Amazon) costano pochissimo: in ogni confezione ce ne sono 30 o 40. Pensate quante volte si possono utilizzare. Il tutto in modo molto semplice ed economico, senza spendere soldi in liquidi con scomode confezioni che vanno smaltite. Avremo un notevole risparmio e una grande facilità d’uso. Potremo portare l’acqua semplice con noi quando il liquido terminerà e rifornirci subito, inserendo la nostra pastiglia. Una novità molto comoda, assolutamente da provare.