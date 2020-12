Wanda Nara si mostra mentre fa la doccia: buonanotte da infarto per i fan

Wanda Nara ha dato una buonanotte speciale ai fan mostrandosi come mamma l’ha fatta mentre si fa una rilassante doccia calda. I fan sono rimasti estasiati: che visuale da sogno!

Wanda Nara sa bene quali sono i desideri dei suoi fan e fa di tutto, nei limiti ovviamente, per accontentarli. Pochi minuti fa, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha lasciato di sasso gli utenti della rete mostrando uno scatto che lascia decisamente poco spazio alla loro immaginazione.

Wanda si è mostrata sotto la doccia come mamma l’ha fatta. Senza indossare nulla, se non l’acqua che scorre delicatamente su tutto il suo corpo. Lo scatto, come facilmente immaginabile, ha fatto rapidamente il giro del web e non è difficile capirne il motivo, visto che mostra tutte le sue sinuose forme in un solo frame che immortala tutta la sua sensualità in un classico bianco e nero.

Uno scatto sensuale, artistico, che ha immediatamente rapito il cuore di tutti gli utenti della rete, che sono rimasti senza parole nel vederla esprimere a pieno tutta la sua bellezza.

Wanda Nara sotto la doccia: lo scatto manda in delirio i fan

Wanda Nara ha bloccato Instagram pubblicando una fotografia che la mostra completamente al naturale, senza nessun accessorio o abito che possa coprire la sua pelle, che nuda si lascia toccare dolcemente dalle gocce di acqua che la cospargono.

La moglie di Mauro Icardi, che aveva già lasciato senza parole i suoi fan, ha voluto però che tutti si concentrassero su unico dettaglio presente sulla sua pelle. Quale? Il suo tatuaggio. Wanda, infatti, ha deciso di tatuarsi un aereo sulla schiena, segno per la sua passione per i viaggi. “Il mio tatuaggio dice ogni cosa” ha scritto Wanda Icardi su Instagram e i suoi fan non potrebbero che essere più che d’accordo con lei.

Wanda Nara sotto la doccia ha voluto osare un po’ di più rispetto al solito e il web sembrerebbe aver apprezzato questa sua voglia di mettersi continuamente in gioco. Superando sempre ogni suo limite.