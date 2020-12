Continuano le speculazioni sul party di Capodanno di Neymar e company: dopo la fuga di notizie il brasiliano potrebbe cambiare location

Non si fermano le polemiche relative al party di Capodanno di Neymar e dei suoi invitati. La mega festa organizzata dal brasiliano per l’ultimo giorno del 2020 ha fatto gridare allo scandalo per vari motivi, in particolar modo per la violazione di tutte le precauzioni anti-covid.

L’evento, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, avrebbe dovuto prevedere circa 500 invitati, mentre l’agenzia che gestisce la comunicazione del calciatore del Psg ha dichiarato che sarebbero stati al massimo 150. Non è stata confermata la presenza di presunte fidanzate o amanti del giocatore, ma sono state invitate moltissime modelle. Inoltre, secondo le ultime dichiarazioni dell’agenzia, la festa potrebbe anche essere cancellata.

Il tutto doveva svolgersi nella costa verde di Rio de Janeiro, nella lussuosa villa di O Ney a Mangaratiba, e doveva durare ben 5 giorni. Il sindaco della città è stato notificato, ma al momento non si può intervenire senza una denuncia. Anche a causa di tutto questo, stando alle ultime indiscrezioni, la location potrebbe essere spostata all’ultimo minuto.

Neymar si rilassa tra mare e poker a Balneario Camboriu

Quello che è sicuro, anche verificando le ultime stories su Instagram dell’attaccante, è che Neymar al momento si trova in tutt’altra parte del Brasile. Il talento brasiliano è stato visto e fotografato sulla spiaggia di Porto belo, vicino Balneario Camboriu nello stato di Santa Catarina.

Il giocatore ed alcuni suoi amici sono atterrati nel sud del Brasile con il proprio elicottero privato e si sono diretti in spiaggia con una barca, per poi continuare a rilassarsi nella residenza del calciatore ubicata nell’attico del grattacielo più alto della regione.

Durante le ultime ore Neymar si è dedicato all’altra sua grande passione, ovvero il poker. In una delle sue storie ha postato una parte della sua sessione su Pokerstars, uno dei siti più famosi al mondo di cui lui è anche partner ufficiale.

Al momento non è ancora chiaro se lui e i suoi amici lasceranno Balneario Camboriu per fare ritorno a Rio prima della mezzanotte: del resto con un jet privato tutto è possibile, le due città sono a nemmeno due ore di distanza. Ma negli ultimi minuti sta prendendo sempre più piede l’opzione b, ovvero che la festa venga spostata direttamente nella città dello stato di Santa Catarina, famosa proprio per le feste e per i tornei di poker.