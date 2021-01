By

L’attaccante dell’Atalanta Papu Gomez ha scelto la sua nuova squadra: ma ora bisognerà convincere il suo club a liberarlo gratuitamente

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, ma ancora si aspetta il primo grande colpo di questa sessione di gennaio 2021. Uno dei protagonisti sarà sicuramente l’attaccante dell’Atalanta Papu Gomez, in rotta con l’Atalanta e messo fuori squadra dall’allenatore Gasperini. Come racconta Sky, il calciatore argentino starebbe tentando di “far pace” trovando un punto di incontro con il presidente del suo club, Percassi.

Ma il problema vero è il rapporto col tecnico, che sembra ormai compromesso. Ci sarebbe poco da fare, insomma: se Gomez vuole continuare a giocare dovrà cambiare squadra. Il Papu, indispettito con la sua società, voleva partire gratis (per non far guadagnare soldi al suo club) ma la mediazione con Percassi potrebbe aver risolto questo problema.

Gomez vuole andare a giocare nell’Inter: primi contatti

Chiarito che per cedere l’attaccante serviranno un po’ di milioni, a Gomez non resta che portare al suo club un’offerta interessante. Sempre secondo Sky ci sarebbe l’Inter nei sogni del giocatore. Dal nerazzurro dell’Atalanta a quello della squadra di Conte. A Gomez l’idea piace, perché rimarrebbe vicino casa (Bergamo dista pochi chilometri da Milano) e potrebbe andare a giocare in un club importante.

Tra il calciatore e la società del presidente Zhang ci sarebbe una sorta di intesa verbale, ma prima di concretizzare il tutto serviranno altri passaggi. Intanto, l’idea di vedere Gomez (capitano dell’Atalanta) con la maglia dei rivali dell’Inter non piace ai tifosi della Dea. Ecco perché i social sono già in fermento, anche se molti sono rassegnati alla partenza dell’oro (ormai futuro ex) beniamino.