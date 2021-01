Atalanta, continua la guerra tra Gomez e Gasperini: la particolare e piccata risposta del Papu sui social attraverso Instagram

Prosegue la guerra in casa Atalanta tra il Papu Gomez e l’allenatore Gian Piero Gasperini. Dopo la partita vinta contro il Benevento, il tecnico nerazzurro ha parlato di nuovo dell’esclusione del fantasista, finito ormai fuori rosa, giustificando la scelta come di natura esclusivamente tattica.

Una scelta tecnica, insomma: “A centrocampo soffrivamo molto, lui doveva fare un lavoro diverso che non ha accettato. E’ finito fuori perché non ha accettato questa scelta. Era già accaduto in passato”.

Gomez replica a Gasperini: polemica sui social

E inevitabile è arrivata la replica dell’argentino. Ancora una volta Papu Gomez ha utilizzato i social (e in particolare Instagram) per replicare: con una “storia” sul popolare network, il calciatore ha pubblicato diverse immagini in cui si vedono alcune sue azioni in campo, ben evidenziate. Si tratta delle ultime tre partite giocate dal Papu prima dell’esclusione.

Nelle foto il calciatore è inquadrato mentre è posizionato a centrocampo, con tanto di cerchio a evidenziare bene il tutto. Non ci sono commenti né parole: l’argentino lascia che a parlare siano le foto... e il campo. Insomma, un’ennesima battaglia per una disputa che ormai sembra insanabile. Il calciomercato di gennaio è in pieno svolgimento, e Gomez potrebbe cambiare squadra e dire addio alla “sua” Atalanta.