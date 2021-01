Alcuni semplici passaggi per poter inviare un messaggio Whatsapp senza essere costretti a salvare il numero in rubrica

Oggi come oggi Whatsapp è diventata un’applicazione da avere quasi per forza. L’app di messaggistica che da anni ormai fa parte del gruppo di Facebook si è aggiornata più volte negli ultimi anni, consentendoci non solo di scambiare semplici testi tra amici e conoscenti ma diventando un vero e proprio social network.

Nell’ultimo anno, a causa della pandemia da Covid, l’applicazione è stata usata ancor di più sia per rimanere in contatto con parenti e amici a distanza, ma anche per ordinare cibo o spesa oppure per motivi di lavoro. Ad esempio di recente è stata effettuare videochiamate anche dalla versione per pc.

Ma in molti casi quando ci troviamo in mano un numero di qualche persona che non vogliamo per forza salvare nella nostra rubrica non sappiamo come fare per inviare un messaggio. Con questo semplice trucchetto vi spieghiamo come ovviare a questo “problema”.

Whatsapp, come inviare un messaggio senza salvare il numero

Per inviare un messaggio di testo ad un numero senza essere costretti a salvarlo in rubrica e creare un nuovo contatto che probabilmente andrà solo a intasare la memoria, basta semplicemente munirsi di un computer ed aprire l’applicazione nella sua versione Web.

Chiaramente prima di fare questa operazione dovete assicurarvi di aver collegato il vostro account Whatsapp al vostro computer. Una volta che sarete in questa situazione, vi basterà aprire una nuova finestra di navigazione e digitare nella barra questo indirizzo: “https://wa.me/NUMERO”. Ovviamente al posto del numero dovrete inserire quello di vostro interesse ed il gioco è fatto.

In pochi secondi sarete dunque in grado di messaggiare con il contatto da voi scelto senza dover salvare il numero nella vostra rubrica, evitando di ingolfare il vostro telefono di numeri inutili e proteggendo la nostra privacy.