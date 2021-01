Se avete deciso di cancellare Whatsapp dal vostro telefono dovrete prima eseguire alcune importanti operazioni preliminari

Continua il tam tam mediatico attorno a Whatsapp. La famosa app di messaggistica, di proprietà del gruppo Facebook, sta facendo parlare di se a causa dei nuovi termini sulla privacy introdotti da qualche giorno che hanno mandato nel panico migliaia di utenti.

Nonostante non si tratti di nulla di preoccupante a livello di sicurezza dei nostri dati, sono molte le persone che si stanno chiedendo se valga la pena accettarli lo stesso e continuare ad utilizzare l’applicazione oppure farne definitivamente a meno e passare ad un altro tipo di app sempre dedicata alla messaggistica come ad esempio Telegram.

Per coloro che hanno intenzione di rimuovere Whatsapp dal proprio telefono ed utilizzare altre applicazioni però le notizie non sono buone. O meglio, c’è bisogno di prestare attenzione per evitare che l’intento venga vanificato: per eliminare del tutto la celebre app c’è bisogno di effettuare alcuni semplici passaggi.

Rimuovere Whatsapp, cosa fare prima di cancellare l’app

Non stiamo parlando di operazioni molto lunghe o complicate e sicuramente vi suoneranno familiari: sono semplici da eseguire anche per chi non ha molta dimestichezza con gli smartphone.

Innanzitutto, la prima operazione da eseguire sempre quando si va a modificare qualcosa è quella di creare un backup di contatti, messaggi e materiale multimediale e, se possibile, salvarlo all’interno di una scheda di memoria esterna. Questo vi consentirà di recuperare il tutto in un secondo momento o di correggere eventuali errori durante la procedura seguente.

Una volta fatto il backup sarà meglio avvisare tutti i vostri contatti che state eliminando Whatsapp per evitare che quest’ultimi continuino a scrivervi quando voi non ci sarete più. Ultimo passaggio, ma decisamente più importante, è quello di eliminare il vostro account Whatsapp.

Per farlo vi basterà aprire l’app, cliccare sui puntini in alto a destra, selezionare “impostazioni-account” e poi selezionare “elimina account”. Questo passaggio è quello decisivo: se non lo fate potrete anche eliminare l’app dal telefono, ma i vostri dati resteranno presenti nel database a tempo indeterminato.