Gta Online continua ad aggiornarsi e a regalare novità ai gamers: con Football Deathrun il divertimento è assicurato

GTA Online continua ad essere una delle modalità più amate dai videogiocatori di tutto il mondo. Nonostante siano ormai passati davvero tanti anni dal lancio sia Rockstar che gli utenti riescono sempre ad introdurre delle novità interessanti che stuzzicano la fantasia dei players.

E’ ad esempio disponibile da circa un mesetto il nuovo colpo “Cayo Perico Heist” che vi permetterà di mettere a segno una rapina dal bottino clamoroso in un’isola tropicale introdotta nel gioco per l’occasione. Oltre al nuovo colpo, è stata creata di recente una nuova modalità che combina azione e spari con un campo di calcio.

La modalità, totalmente creata dai fan del gioco, si chiama Football Deathrun ed è ambientata all’interno di uno stadio. Si gioca in due squadre: una deve riuscire ad attraversare il terreno di gioco facendosi scudo con dei palloni giganti, l’altra appostata sulle tribune è composta da cecchini che dovranno impedire che gli avversari arrivino alla meta.

Questa modalità, creata dall’utente S-PxRxE, è disponibile soltanto per coloro che giocano su PS4.

Non solo Gta online: nuovi rumors su GTA 6

Nonostante GTA online continui a riscuotere un grandissimo successo, Rockstar lavora duro per portare a termine il nuovo episodio della saga. Stiamo parlando ovviamente di GTA 6, attesissimo da tutti i fans soprattutto per vedere come si comporterà il gioco sulle console di nuova generazione.

Vi avevamo già parlato di come lo sviluppo del gioco sia in fase avanzata, ma i rumors non si fermano. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero novità sul protagonista del nuovo capitolo: alcuni parlano di due personaggi differenti (un uomo e una donna), altri invece sostengono che sarà possibile scegliere il sesso del protagonista così come avviene in altri giochi concorrenti.

L’unica cosa sicura è che l’annuncio di GTA 6 è sempre più vicino.