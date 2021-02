Tanta paura per Dries Mertens che, tornando in Belgio a causa del suo infortunio, è stato vittima di un incidente aereo con il suo jet privato

Non c’è pace per Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, infatti, non sta di certo vivendo una delle sue migliori stagioni. L’età probabilmente comincia a farsi sentire ed i tempi di recupero dagli infortuni non sono di certo quelli di qualche anno fa.

Il belga, inoltre, ha vissuto attimi di panico sabato scorso quando, rientrando nel suo paese dove inizierà la riabilitazione, è stato coinvolto in un incidente aereo. Il jet privato del calciatore, infatti, ha avuto un atterraggio da incubo ed è uscito fuori pista, come potete vedere dalla foto qui in basso pubblicata dal quotidiano belga HLN Sports.

Per fortuna, sempre secondo quanto riportato dalla stampa belga, c’è stata solo tanta paura a bordo del velivolo ma non si sono registrati feriti e l’attaccante è uscito illeso dall’incidente.

Mertens in Belgio, i tempi di recupero si allungano

Ora Dries proseguirà la sua riabilitazione per l’infortunio alla caviglia che lo tormenta dallo scorso dicembre. Il belga infatti si era inizialmente fatto male nel match di Milano contro l’Inter, ma dopo qualche settimana di stop era rientrato in campo.

Durante i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia però, Mertens ha sentito di nuovo dolore alla caviglia ed ha preferito fermarsi nonostante fosse subentrato soltanto nel secondo tempo. Da qui la decisione di partire per il Belgio ed affidarsi alle cure del fisioterapista della Nazionale Lieven Maesschalck: ancora incerti i tempi di recupero, ma molti quotidiani pensano che il giocatore dovrà stare fermo ancora qualche settimana.

Un problema in più per Gattuso che stasera affronterà l’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. L’atmosfera al Napoli continua ad essere molto tesa, con De Laurentiis che ieri si è scagliato contro il quotidiano “La Repubblica”, colpevole secondo il patron partenopeo di scrivere fake news in merito al tecnico e anche al diesse Giuntoli.