Al Gf Vip la bella Giulia Salemi non solo ha trovato l’amore, ma anche un bel po’ di critiche. A tal proposito è intervenuto l’amico di lunga data Stefano Sala.

E’ bello vederla così, come in foto, serena e raggiante. La bella Giulia Salemi ha fatto molto parlare di sé da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta. Col sorriso sulle labbra e raggiante in viso ha deciso di rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia.

Dopo un lungo periodo di permanenza, però, la bella influencer di origini persiane ha iniziato a sentire i segni della stanchezza e dei riflettori. Un amore appena sbocciato l’ha invece riportata a nuovo splendore, il giovane Pierpaolo Pretelli è infatti stato una ventata d’amore nuovo per lei.

Lo stesso però non si può dire per tutte le critiche che sta ricevendo, proprio per questo motivo i fan hanno chiesto a gran voce un intervento da parte dell’amico di lei, il bellissimo ex fidanzato di Dayane Mello, Stefano Sala.

Le critiche a Giulia Salemi fanno infuriare i fan: Stefano Sala interviene e spunta la “Nutria”

Sono giorni molto difficili per Giulia Salemi che in questo periodo si è vista molteplici volte scontrarsi con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che molto spesso sono stati accusati di essere un po’ troppo accaniti nei confronti della influencer di origini persiane.

Giulia Salemi è dapprima entrata con la voglia di divertirsi e seguire il proprio percorso da sola senza legarsi a nessuno, salvo poi concedersi alle braccia del giovane e bellissimo Pierpaolo Pretelli. Un amore sbocciato fra le mura della casa più spiata d’Italia e che ha attirato non poche chiacchiere e riflettori su di loro. Molti inquilini della casa hanno visto in questa storia anche un graduale allontanamento da parte di lei per concentrarsi sul suo rapporto con Pierpaolo.

Il risultato dei battibecchi che ci sono stati e delle dinamiche della casa è stato un “pieno” di nomination per la bella Giulia Salemi durante il corso dell’ultimo appuntamento con la casa del GF VIP. La influencer di origini persiane è infatti finita, anche grazie all’astuto ingegno di Tommaso Zorzi, in nomination con Stefania Orlando.

Le critiche sono fin troppe secondo la bella Salemi ed i fan hanno chiesto a gran voce l’intervento di Stefano Sala che proprio a tal proposito è intervenuto utilizzando i propri canali social (una storia su Instagram) dicendo di sostenere totalmente Giulia nella vita reale e di essere un suo grande amico. Non si è espresso invece sulle dinamiche della casa ed anzi ha sottolineato quanto lui stia seguendo molto poco il Grande Fratello Vip.

Storia di Stefano Sala.

Qualcuno mi illumina sul “conoscendo ‘la nutria’”? Si riferisce a Tommy? #tzvip pic.twitter.com/P6FpDZm4ga — Ma io mi metto i tacchi (61%) (@spilltheteapls2) February 17, 2021

Il bel modello, ex fidanzato di Dayane Mello e padre della bambina avuta con lei, ha anche aggiunto un non molto chiaro “conoscendo la Nutria”. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan e che ora divide il web alla ricerca della persona a cui è riferito il termine.

Stefano Sala, se la memoria non inganna, dovrebbe essere amico sia di Giulia Salemi che di Tommaso Zorzi. I due non hanno proprio il miglior rapporto al mondo ormai. Chissà cosa accadrà al di fuori del contesto GF VIP e quale sarà l’opinione dell’amico dei due su tutta la faccenda.

Per Nutria Stefano Sala intendeva magari uno dei due o magari la sua ex compagna?