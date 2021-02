Il beniamino del pubblico del GF VIP, Tommaso Zorzi, ha svelato la propria strategia per salvare Zenga Junior e mantenere in nomination Stefania e Giulia.

Il beniamino del pubblico dal sorriso smagliante e dallo sguardo sempre profondo a quanto pare tiene per sé sempre le sue strategie. In questo caso parliamo di una dinamica creata ad hoc su base di quelle che erano le sue intenzioni ed i suoi desideri.

Chi più di lui avrebbe potuto mettere in piedi una strategia ai fini del gioco così furba ed intelligente se non il neo volto della tv, Tomaso Zorzi? Con i suoi scontri e confronti, con le sue nomination spiazzanti ha fatto parlare di sé in ogni sfumatura possibile.

Oggi ha deciso di svelare la strategia per eccellenza. Creata ad hoc per salvare il caro Andrea Zenga, reduce dai confronti di famiglia e dai baci inaspettati, e per lasciare in nomination la sua anima sorella Stefania Orlando e la bella Giulia Salemi.

Tommaso Zorzi svela il motivo dietro la sua nomination: una strategia molto importante

Questa settimana al televoto, come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono Stefania Orlando e Giulia Salemi. Chi non ha votato si appresti a farlo siccome stiamo parlando di due fortissime beniamine del pubblico. A quanto pare però tutto questo sarebbe stato frutto di una strategia di Tommaso Zorzi.

Il titolare del TZVIP ha svelato infatti agli altri concorrenti di aver votato Samantha De Grenet perché consapevole che se avesse votato Andrea Zenga lo avrebbe mandato in nomination con le due guerriere della casa. In questo caso le possibilità di vittoria sarebbero state davvero molto basse e quindi sarebbe, secondo la sua opinione, uscito molto probabilmente lo stesso Andrea.

Lo stesso Tommaso ha infatti sottolineato quanto il giovane Zenga Junior al televoto sia più debole rispetto agli altri e quindi molto più facilmente soggetto all’eliminazione. Il giovane influencer milanese ha quindi salvato Andrea Zenga dalla nomination per evitare la sua uscita e “portarlo più avanti”.

Intanto però in nomination c’è da un lato una sua “amica” storica e con cui proprio all’interno della casa del GF VIP e poco prima dell’entrata di lei c’erano stati non pochi dissapori, la bella Giulia Salemi, mentre dall’altro la donna con cui ha legato di più, la “regina” della casa Stefania Orlando.

E se venisse eliminata proprio Stefania Orlando dopo questa laboriosa macchinazione da parte del beniamino del pubblico? Come la prenderebbe il giovane influencer milanese? Fatto sta, però, che ha carattere da vendere e furbizia da condividere. Ne vedremo ancora delle belle con il terzo finalista della casa del GF VIP.