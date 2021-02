Cosa si nasconde dietro la fine del matrimonio di Stefania Orlando? La teoria che potrebbe sconvolgere i fan della partecipante del GF VIP.

Non tutti i matrimoni sono fatti per durare ma alcuni sembrano destinati a “tormentare” i protagonisti anche anni dopo la loro fine.

A quanto pare, infatti, dietro la separazione di Stefania Orlando e di Andrea Roncato si nasconderebbe un motivo che non era ancora stato svelato.

Ecco l’indiscrezione, svelata da Novella2000, che potrebbe cambiare la percezione dei fan rispetto alla storia d’amore tra i due.

Stefania Orlando: il matrimonio è finito a causa di un’altra persona?

Non è la prima volta che la concorrente del Grande Fratello VIP si trova a dover rivivere quanto successo rispetto alla fine del suo matrimonio.

Tempo fa, infatti, l’ex marito Andrea Roncato aveva deciso di rivelare la sua verità ai microfoni di Barbara D’Urso.

Le sue dichiarazioni, di certo, non sono passate inosservate ed avevano sollevato un vero e proprio polverone.

La famosa show-girl, una delle concorrenti più apprezzate del GF VIP nonostante alcune “cadute” di stile, aveva dovuto rispondere alle dichiarazioni in diretta, senza risparmiare le lacrime.

Insomma, la questione del divorzio tra i due (vecchia di 21 anni) non ha potuto far altro che riemergere, creando un vero e proprio disastro nella vita personale di Stefania Orlando.

Alla fine di tutte le dichiarazioni ed indiscrezioni, dunque, è stato necessario fare un ulteriore appello per ristabilire la tranquillità di tutti i coinvolti.

Oggi, però, Novella2000 potrebbe aver trovato il tassello mancante di tutta la storia.

A quanto pare, infatti, le indiscrezioni rilasciate da Andrea Roncato riguardo un presunto tradimento da parte di Stefania Orlando come motivo preponderante della fine del loro matrimonio sarebbero state confermate.

Secondo il famoso giornale scandalistico, infatti, dietro alla rottura dei coniugi ci sarebbe l’attore Paolo Macedonio.

Paolo Macedonio: l’attore di Don Matteo è il responsabile della fine del matrimonio di Andrea Roncato?

Stefania Orlando e Paolo Macedonio si sono frequentati sul finire degli anni ‘90 in maniera pubblica e senza nascondere la loro relazione.

I due si sarebbero conosciuti negli studi televisivi della trasmissione I Fatti Vostri e lì sarebbe scoccata la scintilla.

Ci sono moltissime foto e testimonianze della loro relazione dell’epoca che si possono reperire, però, solo dopo la fine del matrimonio di Stefania Orlando.

Secondo Novella2000, però, ed anche secondo le precedenti dichiarazioni di Andrea Roncato, questa relazione potrebbe essere iniziata prima di quando i due l’abbiano resa pubblica.

Con ogni probabilità, quindi, Paolo Macedonio potrebbe essere stato il “terzo incomodo” che ha determinato la fine del rapporto tra Roncato e la Orlando.

Anche se il matrimonio non andava a “gonfie vele” per stessa ammissione di entrambi, tutto cambia se di mezzo si mette un’altra persona.

Secondo le parole di Andrea Roncato riportate da Novella2000, dunque, questa sarebbe la maniera in cui si sono svolti i fatti.

“È stata Stefania a lasciarmi mentre ero in viaggio verso Salerno col mio autista per uno spettacolo. Un messaggio e una telefonata: ha detto che sarebbe andata via di casa lasciando i cani. Due anni son durate le nozze, poi ha preso e se n’è andata… Mi ha lasciato lei. Dice per dei problemi? Certo che c’erano problemi, perché aveva un altro, quindi era un grosso problema.”

Fortunatamente, comunque, tra i due sembra esserci una reciproca e mutua comprensione rispetto la loro relazione del tempo.

“Vabbè, però fa niente. Aveva un altro, non c’è niente di male. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. È vero che non sono stato un bravo marito. Questo l’avrà spinta a fare quello che ha fatto. Diciamo che è andata a vivere con un altro. Ma aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, mi prendo la responsabilità”.

Quale sarà la verità?

Il mistero sulla fine del rapporto tra Stefania Orlando ed Andrea Roncato è arrivato davvero alla sua ultima puntata?

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.