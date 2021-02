Samantha Curcio sarà la protagonista del nuovo trono del programma di Maria De Filippi. Scopriamo di più sulla sua vita

Uomini e Donne continua la sua seconda parte di stagione con l’inizio di un nuovo trono femminile. Dopo la scelta di Sophie Codegoni, la giovane di Riccione che ha iniziato la sua nuova vita amorosa in compagnia di Matteo Ranieri, ecco che sul palco dello show di Maria De Filippi la nuova protagonista sarà Samantha Curcio.

La ragazza, originaria di Sapri in provincia di Salerno, non è la classica “bellezza da trono”. Durante i suoi 30 anni di vita ha dovuto infatti fare spesso i conti con un fisico un po’ troppo curvy ma, come lei stessa afferma nel video di presentazione, “si può dimagrire ma non diventare simpatici”. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Chi è Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne

Samantha è nata nel 1990 sotto il segno zodiacale della Bilancia. E’ cresciuta nella provincia di Salerno insieme ai suoi genitori e ai nonni paterni: una classica famiglia del Sud Italia. Come si può vedere nel video di presentazione pubblicato anche su Witty Tv, la ragazza è legatissima ai suoi parenti più stretti.

Amante sin da piccola della pastasciutta, ha avuto un rapporto conflittuale con il suo corpo. In particolare all’età di 15 anni è arrivata a pesare 90 kg e si sa, nel periodo adolescenziale questo le ha causato diversi problemi, come ad esempio quando si è presa la prima cotta ed il ragazzo le ha detto di dover dimagrire.

Nonostante tutto i chili in più le hanno consentito di farsi apprezzare per la sua personalità ed il suo carisma. Oggi, dopo essere arrivata a pesare 48 chili, il suo corpo non è più un problema. Samantha del resto è una ragazza bellissima e sul suo profilo Instagram ufficiale “la_samanthide” potrete trovare degli scatti davvero mozzafiato.

L’esordio a Uomini e Donne e la frecciatina ad Angela Nasti

Samantha parteciperà al programma della De Filippi insieme a Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. La ragazza è stata spinta dalle sue amiche ma, nonostante fosse piaciuta già lo scorso anno agli autori, ha scoperto poi che al suo posto era stata scelta Angela Nasti. La decisione non le era andata molto a genio, in quanto secondo Samantha la Nasti era molto egocentrica e priva di contenuti.

Il trono di Samantha Curcio è appena iniziato. Voi lo seguirete?