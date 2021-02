Star è disponibile da oggi per tutti gli utenti di Disney Plus. Il prezzo e le novità della piattaforma streaming per adulti

In un momento in cui stare a casa è diventato quasi un obbligo, le piattaforme streaming continuano a fatturare sempre di più e la lotta all’ultima serie o all’ultima esclusiva infiamma il popolo del web. Da qualche mese infatti alle già note Netflix e Prime Video si è aggiunta anche Disney Plus che ha fatto sicuramente felici i più piccini ma anche gli amanti dei classici di animazione.

Ora però la società americana fa sul serio e si getta nella mischia della concorrenza rendendo disponibile da oggi la nuova sezione “Star”, che introduce film e serie destinate ad un pubblico adulto. Scopriamo insieme come funziona e tutte le novità introdotte a partire dal 23 febbraio.

Cos’è e come funziona Star, la nuova sezione di Disney Plus

Innanzitutto cominciamo spiegandovi che Star non è una nuova piattaforma streaming, ma semplicemente un nuovo servizio aggiuntivo disponibile da oggi su Disney Plus. Gli utenti troveranno una nuova icona accedendo alla home page all’interno della quale troverete molte produzioni di Fox, ABC, Searchlight e altro.

Ovviamente, essendo contenuti poco adatti ai bambini, Disney ha introdotto un Parental Control molto dettagliato: potrete decidere se limitare l’accesso a chi ha meno di 6, 9, 12, 14, 16 e 18 anni. Per quanto riguarda il prezzo c’è una novità che non tutti apprezzeranno, ovvero l’aumento del canone da 6,99 euro al mese (o 69,99 euro all’anno) a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno).

Questo aumento però non varrà per tutti coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento precedentemente al 23 febbraio: per questi il prezzo resterà lo stesso anche per il prossimo anno. Vale la pena anche ricordare che l’aumento ci sarà a prescindere da Star, quindi coloro che hanno intenzione di abbonarsi a Disney Plus non avranno possibilità di scelta.

Il catalogo dei film e delle serie disponibili

Al momento del lancio all’interno della piattaforma sono state inserite 42 serie (5 originali) e 249 film ma entro la fine del 2021 troverete 400 film e fino a 6000 episodi di serie TV.

Le produzioni originali vanno da Big Sky a Helstrom, mentre nel corso dell’anno ci sarà l’attesissima quarta stagione di Boris. Già incluse ci sono le serie dei Griffin, Modern Family e Desperate Housewives, mentre tra i film spiccano la saga di Die Hard e di Alien. E voi lo proverete?