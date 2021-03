Gianni Morandi sta meglio e cita Jovanotti: “Sono un ragazzo fortunato”

Gianni Morandi sta meglio e finalmente manda un messaggio dall’ospedale a tutti i suoi fans. Come colonna sonora utilizza una nota canzone di Jovanotti

Per qualche giorno i fans di Gianni Morandi hanno tremato perché le notizie in arrivo dall’ospedale ma soprattutto le indiscrezioni sulla sua salute non facevano pensare positivo. C’era il rischio infatti che le ustioni rimediate alle mani dopo l’incidente fortuito mentre stava bruciando alcune sterpaglie dietro alla sua villa di Monghidoro portassero ad un intervento.

Un pericolo che però adesso sembra scongiurato e la conferma arriva dal diretto interessato. Morandi non è un influencer, ma ha imparato a usare i social per comunicare e mai come in questo momento c’era bisogno di un suo messaggio per tranquillizzare tutti sul, decorso del ricovero e sulle sue condizioni attuali. Oggi è arrivato sotto forma di video, anche con una certa ironia.

Gianni Morandi è ricoverato in ospedale, ancora al ‘Bufalini’ di Cesena. Però compatibilmente con quello che gli è successo, sta già meglio e ha ritrovato la voglia di sorridere. Dopo dieci giorni di permanenza, è arrivato il tempo per rialzarsi dal letto e mostrare di nuovo il suo sorriso più pieno, proprio quando inizia la Primavera che è la stagione della rinascita.

Gianni Morandi ha ritrovato il sorriso, le prime parole dall’ospedale di Cesena

Gianni Morandi per la prima volta si mostra al pubblico le sue celebri manone fasciate, così come le gambe. Nel video, girato dalla seconda moglie Anna, sceglie di farsi accompagnare da una nota canzone di Jovanotti, ‘Sono un ragazzo fortunato’. E spiega di sentirsi veramente così perché le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori.

“La prima cosa che voglio fare – spiega Gianni – è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario, dottor Davide Melandri. Con grande professionalità tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi, questi sono i primi passi”.

Nell’incidente ha riportato ustioni di secondo e terzo grado, alle mani ma anche alle gambe. Dopo lo spavento iniziale e il sospetto che sarebbe servita un’operazione, la degenza sta andando anche meglio del previsto e lo ha spiegato anche l’Ausl Romagna. Il paziente rimarrà in ospedale tutto il tempo necessario per essere sottoposto ai trattamenti necessari, ma non è in programma nessun intervento.

Solo qualche giorno fa, però, il cantante aveva manifestato tutta la sua preoccupazione ammettendo che la situazione era più dura di quanto avesse previsti. Ma subito gli era tornato il sorrido con il messaggio di incoraggiamento da parte di Sinisa Mihajlovic e del Bologna, la sua squadra del cuore. Un post che si è unito alle migliaia di quello dei suoi fans che ora possono esultare.