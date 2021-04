Situazione sempre più difficile all’Isola dei Famosi. Gli autori hanno deciso di cambiare le carte in tavola e aiutare i naufraghi

Quest’anno l’edizione dell’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova non solo i concorrenti, ma soprattutto gli autori ed i conduttori. Il reality, partito ad ogni costo in un momento comunque delicato a livello mondiale, si sta rivelando davvero complicato da gestire anche per il comportamento di alcuni naufraghi.

Se infatti all’inizio alcuni partecipanti non erano stati all’altezza del programma, su tutti Akash Kumar criticato in più occasioni, ora si sta verificando un altro problema che ha costretto gli autori a prendere una decisione drastica per salvaguardare il prosieguo della trasmissione.

Isola dei Famosi, un tutor per i naufraghi

A Playa Reunion da qualche tempo i naufraghi stanno avendo tantissime difficoltà per procurarsi il cibo. Difficoltà che stanno andando oltre il limite rispetto alle passate edizioni, visto che da giorni non si mangiano altro che noci di cocco. In casa Mediaset si comincia a temere che, a mano a mano, possano arrivare altri ritiri.

LEGGI ANCHE: ISOLA DEI FAMOSI, QUATTRO NUOVI CONCORRENTI PRONTI A SBARCARE IN HONDURAS

Ecco dunque che la produzione, per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi, ha cambiato le regole in corsa e ha previsto una specie di “tutor” che aiuterà i naufraghi a procurarsi da mangiare. La produzione ha dunque redatto un comunicato stampa e lo ha letto a tutti i concorrenti.

L’esperto pescatore si chiama Thomas e ha già impartito la prima lezione, rete e lenza in mano. Isolde Kostner, ultima arrivata, e Fariba Tehrani si sarebbero dimostrate già le più “sveglie”, pescando qualche pesce.

Nel frattempo a Playa Esperanza, ex Parasite Island, Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi continuano a farsi valere cercando di avere la chanche di rientrare in gioco. Le tre donne, al momento, sono le più seguite a casa. Ieri, in un momento di relax, sono arrivate alcune rivelazioni sugli altri naufraghi: in particolare su Gilles Rocca e Angela Melillo, definiti dal trio dei “finti buoni”.