Cristina Parodi è uno dei volti Mediaset più conosciuti, da un po’ di tempo non più sotto i riflettori. Il marito, la sorella e tutto su di lei.

Uno dei volti più noti che porta la firma della Mediaset, Cristina Parodi per anni è stata sotto i riflettori per il suo giornalismo e la conduzione del TG5. Sempre in prima linea per ogni sorta di battaglia che reputa “da combattere”.

Questa sera, martedì 20 aprile, sarà ospite dello show “Canzone Segreta” che è condotto da Serena Rossi. L’appuntamento è dunque per le ore 21.25 su Rai 1 e vedremo la donna alle prese con le proprie emozioni e le proprie lacrime.

Sempre in prima linea è recentissimo il suo post sui social dove dichiarava: “Io sto con Zan per combattere la discriminazione e la violenza per orientamento sessuale , genere e identità di genere . E per difendere la libertà di pensiero e la tutela di tutte le persone“. Insomma, Cristina Parodi è una donna che non le manda mai a dire. Vediamo cosa si sa su di lei.

Cristina Parodi: età, altezza e carriera della conduttrice del TG5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1)

- Advertisement -

Nome e cognome : Cristina Parodi

: Cristina Parodi Età : 57 anni

: 57 anni Data di nascita : 3 Novembre 1964

: 3 Novembre 1964 Luogo di nascita: Alessandria

Alessandria Professione : conduttrice e giornalista

: conduttrice e giornalista Marito : Giorgio Gori

: Giorgio Gori Figli: Benedetta nata nel 1996, Alessandro e Angelica le cui date di nascita non sono ad ora sconosciute.

Benedetta nata nel 1996, Alessandro e Angelica le cui date di nascita non sono ad ora sconosciute. Sorella : è la sorella maggiore dell’altrettanto famosa conduttrice Benedetta Parodi, anche lei giornalista che si è specializzata più di recente nella conduzioni di programmi in ambito cucina, nonché moglie del telecronista Sky Fabio Caressa.

: è la sorella maggiore dell’altrettanto famosa conduttrice Benedetta Parodi, anche lei giornalista che si è specializzata più di recente nella conduzioni di programmi in ambito cucina, nonché moglie del telecronista Sky Fabio Caressa. Carriera tv: Negli anni 90 approda come giornalista sulle reti Mediaset conducendo insieme ad altri giornalisti del calibro di Enrico Mentana, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici la primissima edizione del Tg5 dell’ora di pranzo. Nel 1996 ha condotto il programma Verissimo (il cui nome è ora famosissimo grazie a Silvia Toffanin), una trasmissione prodotta dal Tg5 andata in onda con grande successo per numerose stagioni nel tardo pomeriggio su Canale5, abbandonando poi successivamente il suo ruolo nel 2005, quando il neo direttore di testata le propose di tornare a condurre il Tg serale.

Una donna che non si ferma mai e sempre pronta a mettersi in moto, questa sera a “Canzone Segreta” ne vedremo sicuramente delle belle con lei.

Giorgio Gori, chi è il marito di Cristina Parodi: la carriera in politica e non solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1)

Cristina Parodi è sposata dal 1995 con un ex manager Mediaset ed ora sindaco di Bergamo in quota Pd, Giorgio Gori. Famosissimo per essere stato al centro dei riflettori per il suo paese viste le enormi difficoltà affrontate nel periodo più cupo della pandemia. Così come mostra sui social i due sono sposati da più di 25 anni e restano una coppia affiatatissima.