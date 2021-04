La Regina Elisabetta proprio non riesce a trovare pace in un periodo di sofferenza di questa portata per lei. Chi è morto.

Sono ancora molti coloro che non riescono ad andare oltre questa foto, uno scatto che ha fatto il giro del mondo e che mostra la solitudine del dolore della regina che ha perso il proprio marito pochissimi giorni fa. Un dolore lancinante per l’intera nazione.

Una serie di dolori senza fine per la regina che oggi ha purtroppo perso un altro membro del proprio parterre, un amico fidato, stretto, a cui era molto legata. A partire dal caso di suo nipote Harry si può dire che il palazzo reale inglese non se la stia passando proprio bene.

Tale dramma dovrebbe addirittura, secondo quanto riferito dai tabloid inglese, portare la regina ad abdicare e lasciare tutto nelle mani del figlio o altrimenti lasciare almeno gli incarichi ufficiali.

Chi era l’amico fidato della Regina che l’ha lasciata

Ad essere precisi i media inglesi hanno fatto sapere che nella giornata di sabato 17 aprile, nel giorno in cui sono stati celebrati i funerali del Principe Filippo, è purtroppo venuto a mancare Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per oltre cinquant’anni.

Sir Oswald è deceduto alla veneranda età di 86 anni. L’uomo fidato della regina d’Inghilterra per tantissimi anni, davvero parecchio tempo, si parla di quasi mezzo secolo, è stato manager dei Royal Studs e del National Hunt Racing Adviser. Il ruolo principale era infatti quello di consigliere delle corse dei cavalli per la regina Elisabetta dal 2003.

Dal 1970 al 2002 ha ricoperto lo stesso ruolo per la Regina Madre. Nel 2020, nell’anno della pandemia, è giunta la nomina a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Il colpo è stato così duro per la regina che non ha voluto ricevere nessuno. Una faida interna, come sappiamo, è ormai il centro della vita di palazzo, lo scontro fra la famiglia stessa ed il giovane principe Harry assieme a sua moglie.

Un colpo così duro che lei non è riuscita ad aver voglia di parlare con nessuno di loro. Infondo, il dolore così lancinante era davvero visibile sin dal funerale di suo marito. Si riprenderà mai la Regina Elisabetta da un dolore così grande? Si vocifera che addirittura lei si possa trasferire in una dimora più vicina alla tomba del marito. Il tutto è ancora da verificare.