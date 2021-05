Festa della Mamma: l’idea regalo perfetta per l’occasione

Sta per arrivare il giorno dedicato alla “festa della Mamma”. Ecco un’idea regalo davvero perfetta per l’occasione

Mancano davvero pochissimi giorni alla festa dedicata alla Mamma. Come ogni anno, infatti, questa celebrazione ha luogo la seconda domenica del mese di maggio ed è un modo per ricordare alle mamme quanto è grande il bene che si prova per loro.

Ogni figlio si chiede in procinto della ricorrenza: “cosa compro questa volta a mamma?”. Ecco l’idea regalo perfetta per dimostrare a tutte le madri tutto l’affetto che meritano.

Festa della mamma: l’idea regalo perfetta

Ogni anno ogni figlio e ogni figlia si ritrova pieno di dubbi in merito al regalo da donare alla propria mamma per la festa a lei dedicata. Un vestito? Una borsa? Un profumo? Ecco l’idea regalo perfetta per la giornata dedicata alle mamme.

Si tratta dell’Azalea della ricerca, fiore divenuto oramai simbolo della festa, che dal 1984 supporta progetti dell’Airc a favore della salute femminile contro il cancro.

275 milioni di euro è la cifra impressionante che in 37 anni l’iniziativa ha raccolto a favore dell’impegno dei ricercatori che ha determinato tantissimi benefici per la salute delle donne: a 5 anni dalla diagnosi la percentuale di sopravvivenza è pari a ben il 63% e arriva anche all’87% per alcuni tipi di tumore al seno. Dati, questi, che spronano a continuare a supportare la ricerca.

“Anche quest’anno torna l’Azalea della Ricerca, una raccolta fondi che contribuisce a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per tutte le pazienti“, così si legge sul post Instagram della fondazione Airc che sponsorizza questa fantastica idea regalo. Acquistando l’azalea infatti, il cliente sarà in grado di dare un contributo concreto alla ricerca e allo stesso tempo sarà capace di regalare un sorriso a chi la riceve, come si afferma nel post dell’Airc: “L’Azalea di AIRC rappresenta un dono unico, un gesto d’amore e il regalo perfetto per la tua mamma, soprattutto se lontana“.

