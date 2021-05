Isola dei famosi 2021, un concorrente abbandona: chi è

Un concorrente ha appena abbandonato il reality “L’isola dei famosi”. Ecco chi è il naufrago uscito dal programma di Canale 5

Il concorrente che ha appena abbandonato “L’isola dei famosi” risponde al nome dello stilista e cromatologo Ubaldo Lanzo.

Ubaldo è stato uno dei naufraghi più amati di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Le sue gag e battute hanno fatto divertire tantissimo sia i compagni d’avventura sia il pubblico a casa che lo ha sempre seguito con tanto affetto.

Così, dopo Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Guascoigne anche Ubaldo Lanza si aggiunge alla lista dei partecipanti che hanno dovuto lasciare per sempre la playa di Cayo Cochinos in Honduras.

Una uscita di scena davvero molto inaspettata per la trasmissione, che perde un grande protagonista carismatico.

Isola dei famosi, Ubaldo Lanzo lascia il programma: i motivi dietro al sua uscita

Dietro l’uscita di scena dal programma del cromatologo, ci sarebbero motivi di salute. Ubaldo dovrà infatti sottoporsi a visite mediche.

Questa sera andrà in onda un’altra puntata del reality show e si dovrà capire come verrà gestito il televoto. Lanzo era infatti in nomination con Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli e Miryea Stabile.

Ubaldo ha salutato affettuosamente tutti i suoi compagni d’avventura che hanno contraccambiato l’arrivederci colmandolo di amore. Segno, questo, del grande apporto che lo stilista ha dato all’interno del gruppo sia sotto il profilo delle attività svolte per la comunità che a livello d’amicizia.

Dal profilo ufficiale Instagram del programma, appare un video dedicato a Lanza ed una dedica nella quale si legge: “Ci mancherai Ubaldo“.

Anche l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino ci ha tenuto a scrivere qualche riga per Ubaldo allegando uno scatto in sua compagnia: “Ha il colore di chi si è divertito e non si è risparmiato“.