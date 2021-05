Francesca Fioretti ha preso coraggio e dopo 3 anni dalla morte di Davide Astori ha raccontato la vicenda in un libro

Sono passati ormai 3 anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, ex difensore della Nazionale deceduto nel 2018 quando vestiva la maglia della Fiorentina. Il calciatore era in ritiro a Udine quando, per circostanze ancora inspiegabili, si è spento nel sonno.

Davide ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio, ma soprattutto nel cuore della sua famiglia. Francesca Fioretti, sua compagna dalla quale aveva avuto la figlia Vittoria, raramente è riuscita a parlare di quanto successo quella notte.

L’unica cosa che ha sempre chiesto con gran forza è stata giustizia per il suo amato e proprio pochi giorni fa è stato condannato il professor Giorgio Galanti, medico che si sarebbe dovuto occupare di Astori, per omicidio colposo.

Francesca Fioretti si racconta nel libro “Io sono più amore”

Il giorno dopo la Fioretti ha annunciato di aver pubblicato un libro, dal titolo “IO SONO PIÙ AMORE”, in cui ha finalmente trovato le parole per raccontare la sua verità e soprattutto quei momenti difficili che ha dovuto vivere quando il mondo le è crollato addosso.

“Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare, come andare avanti, come finire”. Con queste parole Francesca racconta di un percorso travagliato e duro per arrivare alla scrittura e alla pubblicazione del suo libro.

Del resto, è sempre molto complicato far trasparire le nostre emozioni e le nostre sensazioni tramutandole in parole: “Sarà un modo per vivere ancora una volta il distacco, per provare a liberarmi, a librarmi, per andare di nuovo a capo, e stare immobile, a contatto con la rinascita e il dolore. Sarà un modo per rendere giustizia a questa vita a cui chiedo tutto ancora con caparbietà, per trovare un posto al mio immenso amore. Scrivo questo libro per tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per vivere ancora“.

Il libro finora ha riscosso un ottimo successo, con tante persone che si sono immedesimate nella storia di Francesca. Lei stessa ha voluto ringraziare i suoi fans su Instagram: “Sono talmente incredula per tutto l’affetto che sto ricevendo che non so come ringraziarvi”.

Questo weekend, inoltre, l’ex compagna di Astori sarà ospite di Verissimo per presentare il libro e svelare qualche altro particolare.