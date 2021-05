Denise Pipitone, parla l’ex marito di Piera Maggio a Quarto Grado: “Sono stato e sono il suo papà. Quando tornerà voglio essere presente”

Dopo 17 anni dalla sua scomparsa, le indagini su Denise Pipitone si sono riaperte in maniera perentoria. Il caso della ragazza russa che diceva di essere la piccola siciliana scomparsa nel 2004 ha rimesso sotto i riflettori questa storia ancora avvolta nel mistero. Indagini che, a seguito del fortissimo pressing mediatico, sono ripartite lì dove tutto è cominciato: a Mazara del Vallo in Sicilia. Denise è scomparsa nel nulla la mattina del 1 settembre 2004. Qualcosa in questi giorni si sta muovendo.

L’avvocato della madre, Piera Maggio, ha ricevuto una lettera anonima con delle informazioni non ancora rese note. Poi ha parlato Anna Corona, una delle donne da sempre sospettate di un presunto chiarimento, ma lei e la figlia sono state scagionate in via definitiva da ogni accusa. Stavolta a parlare è stato Tonino Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio. Colui che, come evidente, ha dato il cognome alla piccola pur non essendo il padre naturale.

Denise Pipitone, parla l’ex marito di Piera Maggio: “Sono io il vero padre”

Questo perché Denise è nata da una relazione extra coniugale con Piero Terlizzi, attuale compagno di Piera Maggio. La donna, all’epoca sposata con Pipitone, non aveva messo al corrente di chi fosse il vero padre della piccola. La scoperta della vera identità del genitore arrivò contestualmente alla scomparsa di Denise. Un’esperienza molto dura per Tonino, che comunque sente di essere il vero padre della bambina, in quanto l’ha cresciuta dalla nascita fino al giorno in cui è sparita nel nulla.

Intervistato a “Quarto Grado”, l’ex marito di Piera Maggio ha confessato di sentirsi ancora padre di Denise, e di voler essere presente quando la bambina (che oggi sarebbe 20enne) tornerà a casa. Pipitone, tra l’altro, nonostante fosse scosso dall’aver scoperto la verità, fu uno dei primi ad attivarsi concretamente per le ricerche della bambina. Anche lui è convinto che le indagini, all’epoca, siano state condotte male.