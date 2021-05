Gianni Morandi prosegue la sua riabilitazione dopo l’incidente alla mano. La foto postata sui social scatena i commenti dei fan

Non è un bel periodo per Gianni Morandi che, l’11 marzo scorso, è stato vittima di un grave incidente domestico. Il cantante stava bruciando alcune sterpaglie nel giardino della sua villa in provincia di Bologna quando si è ustionato alla mano, finendo per essere ricoverato in ospedale.

L’artista, conosciuto da tutti per il suo sorriso e il suo buonumore, ha dato ancora una volta grande dimostrazione di forza e nonostante l’incidente non si è buttato giù. Da quel momento, anzi, ha scelto di condividere ogni passo della sua riabilitazione ringraziando costantemente i suoi fans per il supporto ricevuto e soprattutto lo staff medico che si sta prendendo cura di lui.

Gianni Morandi si mostra con il suo nuovo palmare. La mano è enorme

L’ultima foto postata su Facebook dalla moglie Anna ha mostrato il nuovo palmare che Morandi è costretto ad utilizzare. Ovviamente con il dispositivo medico indosso la mano del cantante è davvero enorme e non sono mancati i commenti ironici in basso al suo post.

“Hai una mano da…Avengers”, “Sembra la racchetta di McEnroe”, ed ancora “Grande Gianni, tornerai a mollare schiaffoni più forti di prima con quelle manone gentili e letali. Un abbraccio”.

Nel frattempo l’artista ha spiegato il motivo che lo costringe a indossare il palmare in questa fase della sua riabilitazione: “Da oggi dovrò applicare un palmare alla mano destra. Dovrò metterlo specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stese ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma, si accartoccino e si richiudano su loro stesse. Il resto lo fa la fisioterapia”

Intanto pochi giorni fa Gianni Morandi ha ricevuto il vaccino contro il Covid. Una volta guarita la sua mano, dunque, anche per il cantante italiano sarà possibile tornare finalmente alla normalità.