Recentemente il web sta impazzendo a causa di un’equazione che in pochi hanno risolto. Tu ci riesci? Mettiti alla prova con questo test

Oggi scopriremo come sei messo con la matematica. Il test di oggi riguarda un’equazione che un sito ha pubblicato e che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti. Pochissimi sono riusciti a risolverla. Oggi vogliamo scoprire se anche tu sei tra coloro che ci riusciranno. Qualora non fosse così non abbatterti, sei in ottima e abbondante compagnia.

L’equazione è stata condivisa tantissimo dagli utenti iscritti ai social network, sono addirittura nati dei gruppi per provare ad unire le forze e risolverla. Ovviamente questo è soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori e distrarli dalla routine quotidiana. Non c’è assolutamente alcuna valenza scientifica dietro questo test.

Sei pronto? Prova a risolvere questa equazione. Se non ci riesci, scorri il testo e scopri la soluzione. Ma non avere fretta, puoi riuscirci anche da solo!

Test: questa è l’equazione che ha fatto esplodere il web

Se ami la matematica, oggi c’è un test che fa proprio al caso tuo. Riesci a risolvere questa equazione? In pochi ci sono riusciti, vediamo se sei fra questi. Questo calcolo ha dato filo da torcere a tutti, addirittura ad insegnanti esperti e navigati. Su Twitter molti utenti hanno dato risposte diverse, tutti convinti di aver azzeccato la risposta. Ecco l’equazione:

8 ÷ 2 (2 + 2)

Adesso pensaci bene, rifletti, magari prendi carta e penna se hai bisogno di segnare i vari passaggi. Può sembrare semplice ma in realtà non lo è. In molti hanno sottovalutato questo calcolo e hanno fatto una brutta figura, anche alcuni insegnanti di matematica. Quando hai terminato, scorri il testo e scopri la soluzione.

Qual è la soluzione all’equazione 8 ÷ 2 (2 + 2)?

Questa equazione è un vero dilemma perché sono arrivate molte risposte diverse tra loro. Il web si è diviso soprattutto tra due soluzioni: 1 e 16. Una delle due è sicuramente corretta ma entrambe le tesi sembrano logiche. Come fare, quindi, a capire qual è la risposta corretta? Su Twitter ognuno ha difeso la propria tesi, ma solo una è giusta.

Tra i sostenitori del 16 c’è chi ha scritto: “La risposta è senza alcun dubbio 16 e chi afferma il contrario dovrebbe pensare di indossare le scarpe da clown!”. Tra i sostenitori dell’1, invece, c’è chi ha espresso un’opinione diversa: “La risposta è 1, mi chiedo perché dovremmo perdere tempo a discuterne. Questa è matematica di terza elementare”.

Una vera e propria guerra, quindi. Ma chi ha ragione? L’assenza di segni di spunta ha messo in difficoltà tutti e ha reso il calcolo molto ambiguo. Tutto ciò ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Ovviamente è tutto fatto volutamente, creare difficoltà e confusione era il vero intento di chi ha posto il quesito.

Gli esperti dichiarano che la risposta corretta sia il 16. E hanno ragione. La risposta giusta è proprio quella. Seguendo l’ordine dell’equazione da sinistra a destra, bisogna dividere 8 per due e poi moltiplicare per 4 (2+2). Il risultato è sicuramente 16. Chi affermava che la risposta fosse 1 sbagliava, perché tra il 2 e i due numeri tra parentesi è sottinteso il segno di moltiplicazione.

Il test è finito. E tu, hai dato la risposta corretta? Questo test serve a tenere in allenamento il cervello e, contemporaneamente divertirsi un po’. Se ti è piaciuto sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!