Salta la puntata di venerdì 28 maggio del reality “L’isola dei famosi”. Ecco tutti i motivi della mancata messa in onda

“L’isola dei famosi” è uno dei reality show storici più seguiti della tv italiana. Nato come prodotto targato Rai 2, con gli anni è poi passato a Mediaset dove va in onda su Canale 5 dal 2015. La prima padrona di casa del programma fu Simona Ventura che lo condusse dal 2003 al 2011. Piccola parentesi ci fu poi per Nicola Savino che fu il presentatore dell’edizione numero 9, l’ultima in onda sulla Rai.

Dal 2015 a prendere le redini del programma, fino al 2019, è stata Alessia Marcuzzi la quale ha ottenuto un discreto successo venendo apprezzata dal pubblico in studio e a casa. Quest’anno la conduzione è passata nelle mani di Ilary Blasi che con la sua personalità vulcanica si è da subito dimostrata grande mattatrice della trasmissione. In quanto a verve la showgirl romana sembra, finora, quella che più ha rispecchiato lo stile di condizione della presentatrice “originaria” del programma.

Sarà forse per questo che il reality sta ottenendo davvero un grande successo, tanto da essere mandato in onda con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì sera. Il 28 maggio, però, il programma subirà uno stop e non verrà trasmesso. Vediamo perché.

Isola dei famosi, perché non andrà in onda la prossima settimana

Venerdì 28 maggio salterà il consueto doppio appuntamento settimanale con il reality show di Canale 5. I motivi dietro tale scelta di programmazione stanno nel fatto che la rete ha voluto dare il giusto spazio all’epilogo della famosa soap opera spagnola “Il segreto” che proprio in quella giornata giungerà alle battute finali.

Dopo 10 anni di trasmissione la serie spagnola chiuderà per sempre i battenti e dunque è doveroso nei confronti dei fans riservare uno spazio in prima serata. Dopo anni gloriosi con picchi di share clamorosi infatti la soap ha subito un brusco arresto negli ascolti.