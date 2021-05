In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marco Giallini ha ricordato sua moglie Loredana; ecco che cosa ha detto il popolarissimo attore.

Ci sono ferite (e non parliamo delle 52 fratture che ha su tutto il corpo ha causa di una caduta con la motocicletta) che non si rimarginano.

A volte è un bene, a volte (ovviamente) è un male: nel caso di uno degli attori più famosi del panorama italiano, sembra proprio che la ferita non si sia ancora chiusa.

Parliamo di uno degli interpreti più prolifici (ed anche sfuggenti) del nostro cinema, che odia i social network ed ha deciso di aprirsi in una intervista particolareggiata.

Ecco le sue parole in ricordo della moglie.

Marco Giallini e la moglie Loredana: “Lei era la donna mia e io il suo uomo”

Parole che fanno commuovere quelle di Marco Giallini che, durante un’intervista con il Corriere della Sera, ha ricordato sua moglie Loredana.

I due sono stati insieme per 27 anni, senza mai litigare: lei, purtroppo, si è spenta improvvisamente a soli 48 anni.

Una ferita mai sanata, alla quale Marco Giallini ha saputo (con gli anni) dare almeno un’interpretazione.

Parlando ai microfoni del Corriere, infatti, il popolare attore romano ha detto:

“Che ne so, il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo. Fare a meno è questione di testa, anche fare a meno delle menti dei bimbi non più chiare, del loro pensiero: vorresti sapere che pensano il giorno della festa della mamma o quando spegni la tv e quello, a 5 anni, strilla: mamma mamma”

Giallini ha poi raccontato di come sia andata la sua vita dopo la tragedia. La difficoltà di crescere i figli (con i quali ha uno splendido rapporto) e le vere gioie della vita, legate anche ai desideri della moglie:

“Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano“.

Giallini ha anche detto che, in alcuni momenti, parla ancora con sua moglie, soprattutto quando qualcosa non va.

Fortunatamente, però, non se l’è dovuta cavare da solo:

“Mi hanno aiutato il fratello di Loredana e sua moglie, che si sono trasferiti al piano di sotto. I miei figli mi dicono ti amo. Quanti figli ti dicono: ti amo? Sono bravi. Il grande, una volta, mi disse: io l’adolescenza non l’ho avuta, mamma è morta che avevo 12 anni e non ho avuto nessuno da punire”

Com’è morta Loredana Giallini e se c’è qualcuno di nuovo nella vita di Marco Giallini

Scomparsa prematuramente nel Luglio del 2011, Loredana Giallini non aveva malattie conclamate o invalidanti.

Secondo il racconto dello stesso Marco Giallini, infatti, Loredana si è accasciata a terra tra le sue braccia, in un giorno normale.

I due stavano per portare giù le valigie per iniziare una vacanza, quando Loredana ha accusato un forte mal di testa.

Per lei non c’è stato nulla da fare.

A colpirla è stata un’emorragia cerebrale, una condizione che può presentarsi a seguito di un forte trauma oppure, sfortunatamente, essere congenita.

I due si sono conosciuti da giovani e, a quanto pare, Loredana ha corteggiato a lungo Marco prima che lui “cedesse“.

Dal 1993, quando si sono sposati, i due non si sono più lasciati ed hanno accolto due figli.

Giallini sottolinea come non abbiano mai litigato e come fossero uniti.

Alla domanda del Corriere, se ci fosse qualcuno di nuovo nella sua vita, Giallini ha replicato un secco no:

“Ma di chi? Ma perché? Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una”

Un amore mai sopito, dunque, e la consapevolezza che, nonostante il brutto scherzo del destino, non ci sarà mai nessuno come Loredana per Marco.

Una bellissima storia d’amore, anche se tragica: il ricordo di Loredana Giallini, a quasi 10 anni dalla sua scomparsa ci ricorda che il vero amore, dopotutto, esiste ancora.