Paolo Bonolis è intervenuto in una diretta Instagram di “lasarabook” e ha parlato di sua figlia e non solo. Le sue dichiarazioni

Tutti noi conosciamo e siamo abituati ad apprezzare la verve comica di Paolo Bonolis che ormai da tantissimi anni ci regala risate nei suoi programmi o nei suoi quiz. Il presentatore è davvero un punto fermo della sana ironia in Italia, anche se spesso è stato criticato per essere scaduto nella volgarità.

Bonolis è un po’ meno conosciuto, invece, per quel che riguarda la sua vita privata. Paolo ha avuto ben 5 figli dalle sue compagne: due dalla prima moglie e altri durante la relazione attuale con Sonia Bruganelli. Adele, Davide e Silvia spesso compaiono sui post della madre su Instagram, ma la primogenita in particolare è stata decisiva nel cambiare la vita di Paolo e Sonia.

Paolo Bonolis e sua figlia Silvia: “Ora abbiamo meno problemi”

Silvia infatti è stata operata appena nata per un problema al cuore, ma il decorso post operatorio l’ha decisamente condizionata: la ragazza ha sviluppato un disturbo motorio e del linguaggio. Paolo Bonolis, che in più di un’occasione aveva parlato dei problemi di Silvia, ha spiegato ancora una volta come la malattia della ragazza (ormai 18enne) gli abbia aperto gli occhi.

“La sua nascita mi ha cambiato la vita nel dare più sostanza alle cose che facevo, nel senso che ti rendi conto di quello che hai quando qualcuno non ce l’ha ci sono problemi molto complessi e difficili che riducono i problemi di prima ora abbiamo meno problemi“, ha detto il presentatore durante una diretta Instagram sul profilo di “lasarabook”.

Nell’intervista non sono mancati alcuni aneddoti legati alla sua carriera e nemmeno spunti su argomenti più recenti. Uno su tutti, le polemiche legate alle frasi pronunciate da Pio e Amedeo durante il loro programma “Felicissima Sera”.

Bonolis ha voluto difendere i due comici pugliesi e li ha scagionati da ogni responsabilità: “Per me non contano le parole ma le intenzioni che ci sono dietro, la stessa parola può essere detta in senso scherzoso o offensivo”.