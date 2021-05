La Partita del cuore di quest’anno sarà ricordata per le tante polemiche. Dalle accuse di sessismo all’insulto in diretta di Mihajlovic

L’edizione 2021 della Partita del Cuore sarà ricordata come quella più tormentata e polemica di sempre. Nelle ultime ore tutta Italia si è schierata al fianco di Aurora Leone, comica dei The Jackal che ha denunciato un comportamento sessista da parte degli organizzatori e del direttore generale della Nazionale Cantanti.

LEGGI ANCHE: AURORA DEI THE JACKAL ABBANDONA LA PARTITA DEL CUORE: “SEI DONNA, NON PUOI STARE QUI”

Nonostante i problemi, il match a scopo benefico è andato in scena lo stesso e a farla da padrone sono state le ragazze della Juventus Femminile che hanno dato spettacolo in campo e sui social. Ma a fare notizia, ancora una volta, è stata una frase davvero poco ortodossa pronunciata in diretta da Sinisa Mihajlovic.

Partita del Cuore, Mihajlovic offende Pardo in diretta: “Ciccione”

- Advertisement -

L’allenatore del Bologna, che da tempo sta lottando contro un brutto male, è stato scelto per guidare la squadra dei Campioni della ricerca. L’ex difensore, noto per le sue interviste senza mezze misure, anche stavolta ha creato problemi sollevando le critiche di molti telespettatori.

Durante la partita, con la sua squadra in vantaggio, Mihajlovic è stato avvicinato dalla bordocampista di Canale 5 e ha fatto notare, alla sua maniera, come il tabellone dello Juventus Stadium riportasse un risultato sbagliato: “Segna 1 a 0 per loro ma siamo in vantaggio noi 2 a 1”. Poi, riferendosi al telecronista Pierluigi Pardo (che gli stava dando ragione) ha detto alla giornalista: “Dì al ciccione di cambiare il risultato”.

LEGGI ANCHE: ELODIE SCATENATA: “AVREI RIBALTATO IL TAVOLO”. ECCO COSA L’HA FATTA INFURIARE

Non contento Sinisa ha rincarato la dose: “Pardo è l’unico che in tv è più magro che dal vivo. Dal vivo è più ciccione“. Ovviamente sullo sfondo di queste battute c’è un grande legame di amicizia tra il giornalista e l’allenatore. Ma in una partita già anticipata da tantissime polemiche, le frasi del tecnico hanno messo in ulteriore imbarazzo i vertici Mediaset.

Le sue battute, inoltre, non sono piaciute ai telespettatori e su Twitter, durante la Partita del Cuore, sono stati in tanti a farlo notare.

Mihajlovic in due interventi ha dato del ciccione a Pardo e del nano a Moreno, nel terzo intervento prevedo un “mignotta” all’intervistatrice.#partitadelcuore #nazionalecantanti — вℓυє αηgєℓ (@an3278912) May 25, 2021