Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi: trono over protagonista

Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda oggi del dating show più famoso della tv “Uomini e donne”. Ecco cosa accadrà

Il dating show più famoso della tv italiana “Uomini e donne” sta per chiudere i battenti per questa stagione ricca di successo. Il programma quotidianamente tiene compagnia a milioni di telespettatori e telespettatrici che regalato alla trasmissione ascolti altissimi e picchi di share. Maria De Filippi si dimostra ogni anno che passa una padrona di casa sempre più perfetta, in grado di conquistare i partecipanti e il pubblico in studio e a casa.

Venerdì sarà l’ultima puntata di questa trionfante edizione. I tronisti “classici” hanno tutti fatto la loro scelta, ricevendo tutti e tre dei bei “Sì”. Per questo, nelle puntate conclusive, il focus sarà concentrato esclusivamente sul trono over, di cui protagonista assoluta da più di 10 anni è la dama Gemma Galgani. La signora ultra settantenne non pare affatto dimostrare l’età che ha, dal momento che vive le storie d’amore con la freschezza e l’entusiasmo di una ragazzina, facendo immedesimare il pubblico che la ama moltissimo.

Molto apprezzata è anche la cara amica di Gemma, Ida Platano che, finita la relazione con Riccardo, si è rimessa in gioco nel parterre femminile del programma di Canale 5.

Uomini e donne, le anticipazioni sulla puntata di oggi

Al centro dello studio con tutta probabilità oggi a sedersi sarà Elisabetta che, dopo la fine del suo rapporto con Luca (il quale non contraccambia l’innamoramento della donna) sta uscendo e si sta conoscendo con altri ragazzi.

Dopo essersi vista per un appuntamento con Gabriele, la dama ha preferito non procedere oltre con la conoscenza. Oggi si scoprirà invece come sta andando la frequentazione con Marco.

Inoltre potrebbe essere uno dei protagonisti dell’imminente puntata anche l’ex corteggiatore di Gemma, Nicola alias Sirius. Il giovane ventisettenne, infatti, ha ammesso di aver baciato una ragazza che sta conoscendo meglio all’interno del programma.