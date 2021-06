Leggiamo quali saranno le anticipazioni e le novità della puntata di Chi l’ha Visto del 2 Giugno 2021: si parlerà anche di Denise Pipitone.

Anche oggi, come ogni settimana, andrà in onda la puntata di Chi l’ha visto il popolare programma condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3.

Il programma ci ha da sempre abituato a colpi di scena e situazioni al limite dell’incredibile: ultimamente, il grande scalpore creato dal caso di Denise Pipitone, sembra star aumentando.

Scopriamo che cosa succederà nella puntata di stasera e di che cosa si occuperà Federica Sciarelli, oggi 2 Giugno 2021.

Chi l’ha visto 2 Giugno 2021: le anticipazioni e le novità sul caso Denise Pipitone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l'ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Ancora una volta, Federica Sciarelli si occuperà del caso di Denise Pipitone. La triste vicenda della bambina scomparsa da Mazara del Vallo, il primo settembre del 2004, continua a fornire colpi di scena ed appassionare tutti gli italiani.

La soluzione del caso sembra sempre a portata di mano e ogni volta ci sembra di mancarla per un soffio. Dopo il terribile caso correlato alla TV russa, che ha “speculato” sulla possibilità che una ragazza (Olesya) fosse Denise Pipitone, l’interesse per questa vicenda è salito alle stelle.

A quanto pare, quindi, nella puntata di stasera, 2 Giugno 2021, di Chi l’ha visto, ci sarà un nuovo approfondimento, su documenti esclusivi mai analizzati prima, che riguardano la sparizione di Denise. Ma, ovviamente, Chi l’ha visto non si occuperà solo di questo (terribile) caso.

Federica Sciarelli ha promesso di occuparsi anche del caso di Tiziana Cantone, tristemente noto alla cronaca per via di un suo video intimo, divulgato senza il suo permesso. Il video l’avrebbe portata al suicidio, a causa dell’enorme pressione e giudizio sociale che ne sono derivati. A quanto pare, però, il caso è stato riaperto e la salma verrà riesumata: il suicidio potrebbe non essere tale e la procura ha deciso di indagare per omicidio a opera di ignoti.

La salma Tiziana Cantone sarà riesumata. Lo ha disposto la procura di #Napoli Nord che indaga per omicidio contro ignoti sulla giovane donna trovata senta vita il 13 settembre 2016. La riesumazione dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno.

In più, ci sarà anche un nuovo approfondimento su un altro caso famoso, quello di Mario Biondo. L’uomo, un operatore televisivo palermitano, fu ritrovato senza vita nel suo appartamento di Madrid (dove viveva perché aveva sposato una conduttrice televisiva spagnola) nel 2013.

Cosa scopriremo stasera a riguardo?

Chi l’ha visto andrà in onda anche oggi?

"Chi l'ha visto?" torna in diretta su #Rai3 mercoledì 2 giugno alle 21:20. La redazione è operativa anche nel weekend.

https://t.co/H9JFjNctLZ pic.twitter.com/5unCLwKewf — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 28, 2021

La risposta, ovviamente, è assolutamente sì. Federica Sciarelli ed il suo team non si fermeranno di certo anche se oggi, 2 Giugno 2021, è un giorno di festa nazionale.

Il programma andrà in onda regolarmente a partire dalle 21.20 o comunque non appena finirà la soap Un posto al sole.

L’appuntamento, come al solito, è su Rai 3: nonostante il giorno di festa, quindi, non c’è alcun cambiamento e la puntata andrà in diretta come al solito.

Seguirete il programma questa sera?