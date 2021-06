Inter-Juve 2018 continua a far discutere a distanza di anni. Le Iene hanno pronto un nuovo servizio sulla partita delle polemiche

Inter-Juve del 2018 sembra essere diventata la partita più discussa degli ultimi anni. Sicuramente le polemiche in quella stagione non mancarono, soprattutto perchè proprio in quel weekend il Napoli di Sarri riuscì a farsi superare di nuovo dai bianconeri perdendo “in hotel” lo scudetto.

Tantissimi gli episodi arbitrali controversi durante il match, con l’arbitro Orsato ed il Var protagonisti in più di un’occasione. Il sogno di tutti gli italiani, in questi casi, è conoscere il motivo delle decisioni contestate e soprattutto cosa si sono detti i fischietti per arrivare, ad esempio, all’espulsione di Vecino o alla mancata espulsione di Pjanic.

Sulla vicenda si sono messe ad indagare “Le Iene” che, nella puntata della scorsa settimana, hanno mostrato le immagini della sala Var relative proprio al mancato rosso al centrocampista bosniaco della Juve. Le immagini, però, erano senza audio: il file corrispondente, che doveva essere inviato alla procura federale, è sparito.

Inter-Juve 2018, manca anche il video dell’espulsione di Vecino

Le Iene, con la collaborazione di alcuni ragazzi sordomuti, hanno presentato la loro ricostruzione del dialogo occorso tra Valeri (addetto al Var) ed Orsato (arbitro in campo), andando poi ad intervistare il designatore Nicola Rizzoli.

Nella puntata di stasera giovedì 8 maggio il programma televisivo di Italia Uno manderà in onda un nuovo servizio, sempre con Filippo Roma e Marco Occhipinti, in cui svelano un nuovo dettaglio che sicuramente farà discutere.

A quanto pare c’è un altro file che manca nell’archivio della procura federale: si tratta del video della sala Var relativo all’espulsione di Vecino. Il centrocampista uruguaiano, espulso dopo un fallo su Mandzukic a inizio partita, era stato inizialmente ammonito da Orsato ma poi grazie all’intervento del Var il cartellino era stato convertito in rosso.

Sia Valeri che Rizzoli sono stati di nuovo raggiunti ed interpellati dai giornalisti de Le Iene, ma entrambi si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni: il primo ha anche ricordato agli inviati di averli già querelati.

Il servizio andrà in onda stasera su Italia 1. Appuntamento alle ore 20.20.