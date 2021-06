I segni più ossessivi dello zodiaco: classifica e motivazioni

Non c’è niente di più spaventoso che avere a che fare con uno dei segni più ossessivi dello zodiaco: ti sveliamo subito il perché!

No, dai, alla fin fine scherziamo: hai mai conosciuto qualcuno talmente ossessionato da una passione o da una persona da non parlare mai d’altro?

Ci sono pochissime persone capaci di far girare il proprio mondo solo ed interamente intorno ad un elemento unico.

Se non ti è mai capitato di conoscere qualcuno così, tieniti forte: potresti essere tu l’ossessivo del tuo gruppo!

Come fare a capirlo? Ma grazie al tuo segno zodiacale, ovviamente!

I segni più ossessivi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Se hai mai guardato o sentito parlare della serie TV The Big Bang Theory avrai anche una vaga idea di chi sia Sheldon Cooper.

Di certo la serie non è priva di personaggi particolari: i protagonisti, infatti, sono un gruppo di scienziati. Intelligentissimi sotto il profilo scientifico ma decisamente imbranati dal punto di vista sociale!

Sheldon è uno degli scienziati più “ossessivi” e particolari della serie: non è solo un brillante studioso ma anche un vero e proprio “fissato“.

Ecco, quindi, che oltre alla scienza le sue fissazioni sono variegate e decisamente curiose: dai giorni della settimana precisi per fare il bucato al numero di volte che bussa alla porta, possiamo star certi che Sheldon sia un vero e proprio “ossessivo”!

Ma se il protagonista di questa serie non crede assolutamente all’oroscopo, data la sua profonda conoscenza della scienza, forse noi possiamo dilettarci ad indovinare il suo segno zodiacale.

Eh sì, perché la classifica di oggi dell’oroscopo cerca di capire quali sono i cinque segni più ossessivi dello zodiaco ed anche su che cosa si fissano particolarmente.

Pronto a scoprire se ci sei anche tu?

Vergine: quinto posto

Non era decisamente possibile stilare questa classifica senza incontrare i nati sotto il segno della Vergine.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è ossessionato dalla perfezione e dalla pulizia a livelli veramente quasi patologici!

La Vergine non riesce assolutamente neanche a dormire se per caso qualcosa in casa o nella sua stanza è fuori posto.

Sono decisamente ossessionati dal loro stesso bisogno di perfezione!

Cancro: quarto posto

Anche il Cancro è un segno capace di “fissarsi” su una questione e non mollarla più, arrivando a rovinarsi la vita (ed anche quella degli altri).

Certo, non parliamo di niente di tragico ma comunque di un’ossessione decisamente ben radicata.

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono spesso ossessionati dal passato e dagli oggetti (anche privi di valore) che sono stati loro regalati da persone della loro vita.

Sono capaci di tenere anche un foglio di carta per anni se ha del valore e diventano improvvisamente molto astiosi se qualcuno prova a “guarirli” dalla loro ossessione!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone decisamente ossessionate dal possesso. Nella loro mente, infatti, essere in grado di “possedere” completamente il partner è importantissimo!

Il Toro ama fare piani e progetti per il futuro e si trovano spesso a diventare la parte che “comanda” in una relazione.

Difficilmente chi ha una relazione con un nato sotto il segno del Toro riesce in qualche maniera a far sentire la sua opinione.

Si fa come dice il Toro, senza se e senza ma!

Capricorno: secondo posto

Anche i nati sotto il Capricorno sono dei segni decisamente ossessivi… per tutto quello che riguarda loro stessi!

Il Capricorno, infatti, è ossessionato dall’idea che gli altri potrebbero o sicuramente hanno di lui e fa di tutto per “orientare” la percezione degli altri.

Per questo motivo, oltre a lavorare duro ed a comportarsi sempre in maniera irreprensibile, il Capricorno si trova spesso in situazioni decisamente complicate.

Cerca in tutte le maniere di indovinare che cosa pensino gli altri, ricorre a sotterfugi o vere e proprie menzogne onde evitare di dire una “scomoda” verità e, insomma, fa di tutto per raggiungere lo standard che si è proposto.

Il Capricorno è un vero e proprio ossessivo!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più ossessivi dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Questo segno, infatti, è decisamente ossessivo: non ha bisogno di avere un argomento specifico sul quale “impazzire”!

L’Ariete, infatti, si ossessiona facilmente su qualsiasi problematica: cosa pensano gli altri di lui? Si sarà igienizzato abbastanza le mani? Il lavoro che fa è soddisfacente? La sua relazione è fantastica oppure fa schifo?

Anche se tutte queste sono domande a cui l’Ariete (o chiunque) potrebbe rispondere con facilità, questo segno fatica tantissimo a darsi le risposte di cui ha bisogno.

Ecco, quindi, che l’Ariete finisce per farsi ossessivamente queste domande oltre che, ovviamente, porle a tutti gli altri nel tentativo di capirci qualcosa.

Gli Ariete sono veramente ossessivi: meglio fare attenzione quando parlate con loro!