La vicenda della scomparsa di Denise Pipitone si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari, ma Piera Maggio invita alla cautela

La vicenda legata alla scomparsa di Denise Pipitone tiene banco nelle trasmissioni televisive dedicate alla cronaca e all’attualità. Anche nella puntata di ieri mercoledì 16 giugno di “Chi l’ha Visto” è stato dedicato molto spazio al caso ancora irrisolto della bambina di Mazara del Vallo.

Il programma della Sciarelli continua a raccogliere informazioni, ma molto spesso queste ultime sono discordanti tra loro. Nel frattempo la mamma di Denise, Piera Maggio, è ancora alla disperata ricerca di sua figlia e delle risposte sul suo rapimento.

La scorsa settimana era venuta fuori la storia di Mariana, una ragazza rumena che ha raccontato di aver conosciuto una donna di nome Florina che corrisponderebbe all’identikit della donna con una bambina avvistata dalla guardia giurata a Milano nel 2004.

In realtà il vero nome di Florina è Silvana: è lei la donna di cui circolano le foto in rete da alcuni giorni. Come ha spiegato Silvana però, lei non ha nulla a che vedere con questa vicenda e si sente umiliata: “Mi hanno fatto andare in depressione, non dormo da otto giorni. Da 35 anni ho un segno sulla fronte mentre nel video della donna avvistata a Milano non c’è”.

Silvana ha anche mostrato alcune bollette relative al 2018, dimostrando di non essere mai stata a Parigi. E se la questione relativa a Florina-Silvana può essere spiegata così, ci sono da registrare anche le frasi dell’ex PM Angioni che ha recentemente dichiarato: “Denise Pipitone è viva ed è anche mamma”.

Denise Pipitone, Piera Maggio stremata dalle “false segnalazioni”: “Ci vuole ponderatezza”

Un caos mediatico di proporzioni infinite, la vicenda sembra ingarbugliarsi sempre più ogni giorno che passa e non si sa più davvero a chi credere. Anche Piera Maggio, ospite ieri di Chi l’ha Visto, è stremata:

“Capisco la buona fede di tutti,” -ha dichiarato -“ma invito alla cautela e alla calma. Cerchiamo di non fare allarmismi perché non è bello sentirmi dire che Denise è mamma e io sarei nonna“.

La madre di Denise è particolarmente scossa soprattutto dalle dichiarazioni della Angioni che si è difesa così: “Ho pensato che non si possono aspettare altri 17 anni e ho ritenuto utile comunicare quello che ritenevo utile”, ha detto, specificando che non si occuperà più del caso.

Piera ha risposto di credere nella buona fede dell’ex PM, ma ancora una volta ha chiesto giudizio nelle dichiarazioni: “Sentir dire certe cose da un magistrato a noi ci reca ulteriore stress. Non voglio dire che le segnalazioni si devono fermare, chiedo un po’ più di ponderatezza prima di esternare qualcosa di botto e farsi prendere la mano”.

Intanto la donna ha continuato a difendere i suoi familiari, spiegando che le indagini condotte su di loro sono state fin troppo accurate. L’impressione è che ci vorrà ancora del tempo prima di mettere la parola fine sulla vicenda.