Test: nessuno riesce a trovare l’errore nella vignetta

Test di logica: oggi metteremo alla prova il tuo spirito di osservazione. Nessuno riesce a trovare l’errore. E tu, pensi di poterci riuscire?

Il test di oggi sta facendo impazzire il web. Nessuno riesce a risolverlo, sembra quasi una maledizione. Su Instagram ci sono dei veri e propri dibattiti, con migliaia di interazioni tra i vari utenti, ognuno convinto di aver trovato la soluzione del test. E invece non è così, nessuno ha indovinato. Eppure una soluzione c’è ed è proprio davanti ai tuoi occhi.

Metti alla prova la tua capacità di osservare e di usare la logica, vediamo se sei più attento degli altri. Non dovrai fare altro che guardare un’immagine con attenzione e individuare un errore. Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno, non è un quiz a premi e oggi il test è particolarmente difficile. Quando pensi di aver trovato l’errore, scorri verso il basso alla ricerca della soluzione.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto di relax all’interno della routine di tutti i giorni. Sei pronto? Mettiti comodo e guarda con attenzione l’immagine in alto.

Trova l’errore

Guarda con attenzione l’immagine in alto: c’è un errore che nessuno riesce a trovare. E tu, pensi di riuscirci? Metti alla prova le tue capacità di osservazione, prendi tutto il tempo di cui hai bisogno e poi prova a dare una risposta logica. La soluzione è proprio lì, davanti ai tuoi occhi. Devi solo trovarla.

Quando leggerai la soluzione non potrai fare altro che esclamare: “Ma perché non ci ho pensato prima?”. Il web si è spaccato molto sulla soluzione: c’è chi ne ha data una, chi ne ha data un’altra. La verità è che quasi nessuno ha fornito la risposta corretta. Dopo aver dato la tua risposta, scorri verso il basso alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Con il caldo degli ultimi giorni non potevamo fare altro che sottoporti un’immagine estiva. Ci sono tanti bagnanti, una spiaggia e una ragazza che porta in braccio un altro ragazzo. In questa immagine, però, c’è un errore e vogliamo che tu possa arrivare alla soluzione attraverso un piccolo aiuto: leggi bene tra le righe.

Quasi tutti gli utenti hanno provato a cercare la soluzione tra i bagnanti, provando a vedere se ci fosse qualche nodo fatto male, piuttosto che un ombrellone strano o qualche dettaglio in acqua che potesse portare alla soluzione. Hanno fatto bene? Assolutamente no! La soluzione è nel testo del quiz ed è la seguente:

Nessun

In che senso? L’errore è nella didascalia della vignetta. Il testo dice che “nessun riesce a trovare un errore” ed è scritto male. Bisognava scrivere “nessuno”, con la O finale. È proprio questo l’errore che nessuno riesce a trovare. Non un errore nell’immagine, ma nella sua didascalia.

Il test è terminato, ci rendiamo conto che oggi fosse un po’ troppo complicato. C’era il trucco e non tutti sono stati capaci di trovare la soluzione. E tu, sei riuscito a capire il trabocchetto? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!