Quali sono i segni zodiacali più falsi? Ecco l’intera classifica

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più falsi. Ecco la classifica completa. Scopri quale posizione occupa il tuo segno dello zodiaco

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. In base a come ci poniamo con gli altri possiamo essere più o meno apprezzati. C’è chi è più allegro, chi è più introverso, chi è più schivo e chi difficilmente lascia vedere la propria personalità. È semplicemente un modo diverso di affrontare la propria vita.

Oggi parleremo proprio di questo. L’argomento di oggi è sul modo di relazionarsi che hanno i vari segni dello zodiaco. Proveremo a vedere la differenza tra chi è più falso e chi è più sincero. È una questione di stile di vita, di carattere, di priorità. Ognuno ha i propri gusti e vive la sua vita come vuole. Non tutti si pongono nei confronti degli altri nello stesso modo.

Naturalmente, ognuno manifesta queste preferenze a modo suo. Dipende anche dal carattere che una persona può sviluppare nel corso degli anni. C’è chi è più predisposto a mostrare la propria anima agli altri e chi, al contrario, fa di tutto per rivelarsi per ciò che veramente è. E non è detto che ci sia un modo giusto o sbagliato, è solo una differenza caratteriale e di stile.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni zodiacali più falsi e quali sono i segni più sinceri.

Quali sono i segni zodiacali più falsi

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più simpatico, chi è più carismatico, chi ha un carattere più chiuso e chi, invece, è molto amato dagli altri proprio grazie al suo carattere e al suo modo di vivere. Ovviamente, per molti non si tratta di un comportamento voluto, quasi sempre una persona non viene apprezzata perché ha dei difetti che spesso nemmeno si rende conto di avere.

Non tutti sanno che la capacità di farsi amare dagli altri può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. Possiamo scoprire se quella persona sarà considerata falsa (e quindi sarà disprezzata dagli altri) o, al contrario, sincera, riuscendo a risultare molto amata.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più falsi e sinceri. Ecco l’elenco segno per segno.

Pesci: i fantasiosi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono dotate di una grossa immaginazione. Questo, a volte, li porta a fantasticare un po’ troppo sulle situazioni della loro vita. Potrebbe capitare che una persona nata sotto il segno dei Pesci pensi realmente di essere ciò che non è, trasportando nella vita reale le proprie fantasie più nascoste. Troppo spesso vivono fuori dal mondo.

Cancro: gli esagerati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno molte caratteristiche. Sono empatici, sensibili ma tendono ad esagerare un po’ troppo, specialmente nelle vicende legate ai sentimenti amorosi. Nessuno sa meglio di un Cancro cosa vuol dire soffrire per amore, questo non vuol dire che si debba costruire una soap opera intorno alla fine di una storia d’amore!

I segni più falsi dello zodiaco: Bilancia

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco rientrano nella classifica dei più falsi. Non raccontano la verità e vengono accusati di fare il doppio gioco. Raramente lo fanno per cattiveria, anzi. L’intento è nobile! Una persona della Bilancia vuole sempre mediare, per questo motivo tende a raccontare a più persone verità diverse, in base a ciò che l’interlocutore ama sentirsi dire.

Quali sono i segni zodiacali più sinceri

E invece, quali sono i segni più sinceri dello zodiaco? In questo elenco c’è sicuramente l’Ariete. Si tratta di un segno molto impulsivo e diretto, fa fatica a mentire perché non ragiona quando parla, è istintivo. Pur volendo, non avrebbe nemmeno il tempo di mentire.

Anche la Vergine è un segno sincero, seppur molto più razionale rispetto all’Ariete. Ma anche le persone nate sotto questo segno sono piuttosto dirette e, di conseguenza, non mentono mai. Prendono posizione in maniera determinata ma mai esagerata, provano sempre a porsi con modi e toni pacati.

Lo Scorpione è un altro segno abbastanza sincero. Le persone nate sotto questo segno non si buttano a capofitto in una situazione, devono prima ragionare perbene. Un atteggiamento di attesa che serve ad approfondire bene ogni contesto. Una volta presa una decisione, difficilmente cambiano idea e non si tirano mai indietro, dimostrandosi piuttosto leali e sinceri.

E gli altri? Diciamo che fanno parte di un terzo gruppo. Sono in un limbo tra verità e falsità, dipende dalle occasioni! Gli altri segni sono moderati, non sono né falsi e né sinceri. In base a ciò che gli accade davanti agli occhi, prendono una decisione.