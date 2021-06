Dopo la rinuncia di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo 2022, ecco che arriva un nuovo nome bomba per la 72esima edizione. Scopriamo insieme di chi si tratta

Il Festival di Sanremo è l’evento più importante per la musica italiana e per tale rilievo c’è bisogno di un conduttore che capisca l’entità di questo ruolo.

Sono tanti i nomi importanti che hanno presentato il Festival di Sanremo: Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà e tanti altri.

Negli ultimi due anni abbiamo visto come presentatore il fantastico Amadeus che ha fatto un lavoro pazzesco in compagnia di Fiorello.

Il duo ha portato tanti ascolti al Teatro dell’Ariston, nonostante l’ultimo anno non potesse partecipare il pubblico a causa della pandemia mondiale.

Ma già poco la fine del Festival, Amadeus e Fiorello hanno deciso di non voler più ricoprire tale ruolo.

Tanti sono i possibili nomi per la prossima edizione, ma sembra che la Rai sia giunta ad una scelta. Ecco chi è il conduttore bomba della 72esima edizione del Festival più famoso in Italia

Festival di Sanremo 2022, ecco chi potrebbe essere il conduttore della prossima edizione

Ancora non si sa come verrà svolta la prossima edizione del Festival di Sanremo; le possibilità sono varie.

La Rai si trova in difficoltà anche nello scegliere se vuole un solo presentatore o un team di co-conduttori.

I vertici della Rai stanno pensando anche di trovare il presentatore proprio nella loro casa televisiva, senza chiedere supporto a nessun altro di esterno.

Sembra che il volto per la conduzione del Festival di Sanremo 2022 sia una persona già vista in questo ruolo: ovvero Carlo Conti.

I fan del Festival sono molto contenti di questa scelta, anche perché si è occupato della conduzione per ben 3 anni di fila.

Carlo Conti col suo fare scherzoso, vero, ma anche molto elegante, è riuscito a far riprendere gli ascolti del Festival.

L’anno prima del suo arrivo sul palco del Teatro Ariston, la conduzione era in mano a Fabio Fazio e l’edizione fu un vero e proprio flop.

Solo dopo l’arrivo di Carlo Conti nel 2015, il Festival fece numeri da record: la quinta serata del programma condotto da Fabio ottenne uno share del 43% mentre, il conduttore toscano riuscì a portarsi a casa il 54%.

A partire da questi risultati, Carlo Conti ha portato il Festival ad avere un boom di ascolti aiutato anche da co-conduttori come le cantanti Arisa e Emma Marrone, l’attore Gabriel Garko e la comica Virginia Raffaele.

Inoltre, Carlo, ha co-condotto nel 2017 al fianco della Queen della Mediaset, Maria De Filippi.

Per il prossimo anno, la Rai e Carlo Conti hanno in mente una idea veramente coraggiosa: vorrebbero che ci fosse una co-conduzione insieme a Pio e Amedeo.

Il duo comico crea sempre molto scalpore e non è amato proprio da tutti; la loro comicità si basa sulla satira dell’italiano medio e molta gente la prende troppo seriamente.

(Per saperne di più LEGGI –> Lo sketch di Pio e Amedeo fa discutere il web)

Il nome di Carlo Conti non è ancora ufficiale: negli ultimi giorni c’è forse stato un ripensamento da parte di Amadeus.

Qualcuno addirittura vocifera che si possa occupare della conduzione del Festival un cantante veramente stravagante, ovvero Achille Lauro.

Siamo certi che nella 72esima edizione del Festival di Sanremo ne vedremo delle belle, anche perché l’Italia si sta aprendo a tanti stili diversi e alternativi.

Sicuramente Carlo Conti riuscirà a tenere testa e a far appassionare tutto il pubblico all’evento più importante e rinomato del nostro paese