Alba Parietti, chi è: età, altezza, amori e la lotta vinta contro la malattia

Alba Parietti, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, i grandi amore, la lotta contro la malattia e tutto quello che c’è da sapere.

Alba Parietti è una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo. La sua è una carriera straordinaria nel corso della quale ha cantato, recitato, ballato e condotto. Ha anche fatto l’opinionista e partecipato ad alcuni reality. Ma chi è davvero Alba Parietti?

N ome: Alba Parietti

Alba Parietti Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Età: 60 anni

60 anni Data di nascita: 2 luglio 1961

2 luglio 1961 Luogo di nascita: Torino

Torino Professione : showgirl, cantante, attrice, conduttrice televisiva e opinionista

: showgirl, cantante, attrice, conduttrice televisiva e opinionista Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 60 Kg

60 Kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @albaparietti

Chi è Alba Pariettà: età, altezza e carriera

Alba Antonella Parietti nasce il 2 luglio del 1961 a Torino. Mamma Grazia era una pittrice mentre papà Francesco era un partigiano e chimico. Debutta nel 1980 al timone del programma Splendido! e, da quel momento, si divide tra cinema, televisione e teatro.

Ha partecipato a tantissime trasmissioni di successo come Galagol, il Festival di Sanremo, Domenica In, Mai dire Gol, Striscia la Notizia e Macao. E’ stata anche opinionista di Domenica In e di Live – Non è la D’Urso. Ha partecipato a vari reality come La fattoria, Notti sul ghiaccio, Ballando con le stelle, l’isola dei Famosi e nel 2021 è concorrente di Tale e Quale Show.

Vita privata

E’ stata sposata con Franco Oppini con cui ha avuto il figlio Francesco, il suo grandissimo amore. Dopo la fine del matrimonio, Alba ha avuto altre storie importanti come quella con Christopher Lambert con cui la storia è durata circa tre anni:

“Stavamo insieme perché parlavamo due lingue diverse e non ci capivamo. Quando abbiamo cominciato a capirci, è finita”.

Alba, poi, è stata legata a Giuseppe Lanza Di Scalea, venuto a mancare nel 2020. La loro storia è durata sei anni e l’amore si era trasformato in affetto vero e sincero.

Inoltre ha avuto anche una relazione con Cristiano De Andrè.

Malattia

Su Instagram, Alba Parietti, attraverso un lungo post con cui ha espresso la propria solidarietà ad Emma che ha combattuto contro la malattia, ha raccontato ciò che ha affrontato quando era molto giovane:

«Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero, sono stata operata d’urgenza, grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi ad un’accurata prevenzione. Il giorno dell’operazione arrivarono tutte le mie amiche, una “compagnia barbarica”, riuscimmo persino a riderci su. Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi. Ma la diagnosi fu atroce da sentire: Cancro il suo nome era cancro, tra parentesi generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando, che dobbiamo pretendere e ottenere per tutte come un diritto alla vita e alla salute gratuitamente».

Tale e Quale Show 2021

Concorrente di Tale e Quale Show 2021, Alba Parietti mette in mostra tutto il suo talento.