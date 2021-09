Alex Belli, chi è: età, altezza e il dolore mai confessato

Alex Belli, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Grande Fratello Vip e il dolore che non aveva mai confessato prima.

Alex Belli è un attore e modello italiano che, dopo aver conquistato la popolarità interpretando il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, ha conquistato un posto nel mondo dello spettacolo continuando a lavorare sia nel settore moda che nella recitazione e partecipando anche a diversi reality. Ma chi è davvero Alex Belli?

Nome d’arte: Alex Belli

Alex Belli Nome Vero : Alessandro Gabelli

: Alessandro Gabelli Professione: Modello, attore, fotografo

Modello, attore, fotografo Data di nascita: 22 dicembre 1982

22 dicembre 1982 Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Luogo di nascita: Parma

Parma Altezza: 184 cm

184 cm Peso: 77 kg

77 kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram: @alexbelli

Chi è Alex Belli: vita privata e carriera

Alessandro Gabelli, vero nome di Alex Belli, è nato il 22 dicembre 1982 a Parma. Dopo il diploma come geometra, frequenta il conservatorio. Si appassiona alla recitazione e diventa famoso entrando nel cast di Centovetrine.

Successivamente partecipa a Ballando con le stelle, L’Isola dei famosi (2015) e recita nei film “Un’insolita vendemmia” di Marco Bracco, in “Sacrificio d’amore” e in “Furore – il vento della speranza 2”. Nel 2018, inoltre, lavora in teatro con “Men in Italy: the musical fashion show”.

Appassionato anche di fotografia, fonda la Axb Studio.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo il primo matrimonio con la modella Katarina Raniakova, finito dopo quattro anni, ha una storia con Mila Suarez. Conclusa la storia con quest’ultima, incontro e s’innamora di Delia Duran che ha sposato il 26 giugno 2021.

Il Grande Fratello vip

Il 13 settembre 2021, Alex Belli entra nella casa del Grande Fratello Vip instaurando uno splendido rapporto con gli altri concorrenti, in primis con Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Nella casa, Alex si è lasciato andare per la prima volta ad una toccante confessione.

“È una ferita aperta da tantissimo tempo. Sono anni che desidero un figlio, mancanza per la quale non mi sento completamente un uomo. Il dolore della speranza e poi di non averlo l’ho vissuta due volte, è una cosa che ti lacera il cuore, che ti lacera fisicamente e mentalmente. Non penso che questo possa minare il mio rapporto con Delia, allo stesso tempo noi lo desideriamo tanto e so che per una donna è una cosa molto importante. La storia di Carmen Russo mi ha fatto riflettere”, ha raccontato nella casa.