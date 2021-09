Soleil Sorge, chi è: età, altezza e il dramma che l’ha cambiata per sempre

By

Soleil Sorge, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Grande Fratello e il dramma che l’ha cambiata.

Soleil Sorge, bellissima e con un carattere forte e determinato, in pochi anni, è riuscita a diventare una protagonista indiscussa del piccolo schermo. Dopo aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, non si è più fermata partecipando a diversi reality, ma chi è davvero Soleil Sorge? Quanti anni ha? Chi sono stati i suoi fidanzati famosi? andiamo a scoprire tutto.

Nome : Soleil Sorge

: Soleil Sorge Nome d’arte: Soleil Stasi

Soleil Stasi Nome Completo : Soleil Anastasia Sorgè

: Soleil Anastasia Sorgè Professione : Influencer, modella, showgirl, attrice

: Influencer, modella, showgirl, attrice Luogo di nascita: Los Angeles

Los Angeles Data di nascita: 5 Luglio 1994

5 Luglio 1994 Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Altezza: 173 cm

173 cm Peso: /

/ Tatuaggi: Ha due tatuaggi, uno sul fianco e l’altro sul seno

Ha due tatuaggi, uno sul fianco e l’altro sul seno Profilo Instagram Ufficiale: @soleil_stasi

Chi è Soleil Sorge: vita privata, carriera, ex fidanzati, Uomini e Donne e Isola dei Famosi

Soleil Sorge è nata a Los Angeles il 5 Luglio 1999, il padre è italiano, mentre la madre è americana. Durante l’infanzia si trasferisce in Abruzzo dove frequenta le scuole. Dopo la maturità presso il liceo scientifico e alimenta il sogno di diventare un’attrice a New York.

Diventa popolare partecipando come corteggiatrice di Uomini e Donne. Il percorso nel programma di Maria De Filippi si conclude con la scelta di Luca Onestini che la sceglie come fidanzata. La loro storia dura qualche mese e finisce mentre Onestini era concorrente del Grande Fratello Vip.

Soleil si è poi fidanzata con un altro ex tronista di Uomini e Donne ovvero Marco Cartasegna. La loro storia dura fino all’estate del 2018. Durante la partecipazione come concorrente all’Isola dei Famosi, Soleil conosce e s’innamora di Jeremias Rodriguez. Anche la storia con il fratello di Belen finisce dopo qualche mese.

Soleil ha poi avuto una storia con Gianmaria Antinolfi che ha ritrovato nella casa del Grande Fratello Vip dove, dopo vari litigi, è arrivato il colpo di scena.

Il primo amore di Soleil è stato Kevin che è morto prematuramente e ha fatto vivere un dramma alla Sorge che l’ha cambiata per sempre.

“Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io pero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella vita e in amore sono molto sfortunata”, ha raccontato Soleil al settimanale Di Più.

La partecipazione al Grande Fratello Vip 2021

A settembre 2021, Soleil entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente diventando immediatamente la protagonista del reality prima per gli scontri con Gianmaria Antinolfi e poi per la lite con Samy Youssef e Ainett Stephens.

Quest’ultima ha rivolto alla Sorge un’accusa per la seguente frase pronunciata da Soleil durante la discussione. “Ma non c’è bisogno che urli, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare sembrate delle scimmie“, scatenando la reazione degli altri concorrenti, in primis di Raffaella Fico.