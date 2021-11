Uomini e Donne puntata 22/11/21, arriva la batosta: Andrea indispettisce Maria

A Uomini e Donnne Andrea Nicole ha indispettito Maria De Filippi. La conduttrice non si è trattenuta in puntata.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. La puntata inizia subito con il botto con Tina Cipollari che prende in giro Gemma Galgani, mettendole in sottofondo, come colonna sonora, “Sei rimasta sola”.

Maria De Filippi corregge la sua opinionista, affermando che non è proprio così in quanto un nuovo cavaliere è pronto a conoscerla. Il suo nome è Francesco ed è un coetaneo della dama che durante il corso della sua vita ha viaggiato tanto e vuole continuare a farlo con la donna della sua vita al suo fianco. La dama accetta la sua conoscenza e qualora dovesse prosegue come spera, è pronta a partire con lui.

Questa conoscenza però ha portato anche ad un nuovo intervento di Costabile, ex di Gemma e tra i due non sono mancate le incomprensioni. In quanto lui ha erroneamente sbagliato ad interpretare le sue parole, in quanto pensava fosse stato definito da lei un errore, ma la Galgani aveva affermato che la loro relazione è finita a causa di un errore commesso da lei.

Maria indispettita da Andrea Nicole: dura riflessione a Uomini e Donne

Maria De Filippi fa entrare in studio i tronisti e si inizia da Andrea Nicole. Durante la scorsa puntata, Ciprian le dichiara il suo amore e Alessandro lascia lo studio. Lei va a recuperare il corteggiatore, ma l’altro ragazzo non ha affatto reagito bene e sceglie di non presentarsi più in puntata. La tronista vuole recuperare prima da lui, ma sceglie di iniziare con Alessandro.

Quest’ultimo entra in studio e sembrerebbero aver chiarito. Maria chiede se quale che Ciprian venga chiamato dalla redazione per raggiungere lo studio e se lei vuole andare a recuperarlo. Andrea sceglie la seconda opzione, ma Maria le fa notare che così lascia per la seconda volta Alessandro da solo.

Andrea afferma che non è così. I due iniziano a confrontarsi e lui ha ammesso di farsi influenzare dai giudizi esterni che Ciprian come la futura scelta della tronista, ma lei smentisce affermando che se ne fosse certa lo avrebbe già scelto. Inoltre vuole al suo fianco una persona al suo fianco che non si faccia condizionare dal mondo esterno.

Andrea sceglie di ballare con lui, ma dopo il ballo vuole raggiungere Ciprian per riportarlo in studio. Alessandro sceglie di restare, mentre lei va via. Maria fa notare alla tronista che lei agisce senza tenere in considerazione le opinioni dei suoi corteggiatori, scegliendo quasi anche le loro reazioni oltre che alle sue azioni.