Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono due pollici: uno è dritto e l’altro è curvo. Com’è il tuo pollice, dritto o curvo? Quale tra queste due immagini si avvicina di più alle tue caratteristiche personali? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando delle tue caratteristiche fisiche, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Pollice dritto: sei una persona molto responsabile. Ti assumi sempre le tue responsabilità, non temi il giudizio altrui e rivendichi le tue azioni con forza. Non ti lasci abbattere dagli ostacoli e non temi le difficoltà. Ogni tanto senti l’esigenza di isolarti e ritagliarti qualche momento solo per te. Questi attimi di solitudine ti servono per ricaricare le batterie e tornare a combattere come un vero guerriero.

Pollice curvo: sei una persona molto creativa. Hai una forte immaginazione riesci spesso ad individuare particolari che gli altri non riuscirebbero mai a trovare. Sei energico e provi sempre a coinvolgere gli altri nelle tue attività. Sei ottimista, per te il bicchiere è sempre mezzo pieno, non ti lasci scoraggiare da un rifiuto o da un problema. Provi ad usare l’intelligenza per ottenere tutti gli obiettivi che hai prefissato.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la forma del tuo pollice? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.